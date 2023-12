"Spacco il ristorante e ti cavo gli occhi": un pisano e un pontederese denunciati

Nella serata di lunedì 18 dicembre una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Aurelia nord, nei pressi di un ristorante, per la segnalazione di due soggetti molesti che avevano danneggiato la porta prendendola a calci e minacciato il proprietario di bruciare il locale, al termine di un diverbio avuto poco prima per futili motivi.

Sul posto gli agenti hanno rintracciato i due uomini, un pisano e un pontederese rispettivamente di 40 e di 28 anni, già censiti nella Banca dati per precedenti di Polizia, che hanno da subito manifestato un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, minacciando gli agenti con frasi del tipo "Vi faccio saltare i denti" e "Vi cavo gli occhi", spintonando uno degli operatori.

I due uomini sono stati bloccati e, essendo sprovvisti di documenti, accompagnati in Questura per l'identificazione e la denuncia nei loro confronti di minacce aggravate, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il pontederese è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico e dunque ulteriormente denunciato alla Procura della Repubblica anche per quest'ultimo reato.