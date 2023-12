Castelfranco, si intrufolano in un capannone per rubare gasolio: denunciati dai Carabinieri

Nelle prime ore di martedì 26 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno notato nei pressi di un deposito di mezzi agricoli un’auto in sosta. Insospettiti, i militari hanno deciso di svolgere un controllo sul posto e hanno notato un uomo armeggiare con una tanica in plastica. Il soggetto alla vista dei militari si è dato precipitosamente alla fuga ma è stato bloccato dai Carabinieri.

I militari hanno appurato che all’interno della tanica c'era del gasolio e una rapida ispezione di alcuni trattori agricoli ha evidenziato che i tappi dei serbatoi di due mezzi erano stati rimossi. I Carabinieri hanno scoperto un complice nell'auto, all'interno della quali c'erano altre due taniche da 20 litri piene di gasolio. I due uomini sono stati portati in caserma e, al termine delle procedure, sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso.