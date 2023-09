Sorpresi all'interno di una cava: arrestati due uomini irregolari

I Carabinieri della Stazione di Riparbella, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, volte al contrasto delle attività di spaccio nelle aree boschive, hanno arrestato due cittadini nordafricani privi di documenti. I due uomini sono stati sorpresi all’interno di una cava gestita da un’azienda privata, localizzata all’interno dell’area boschiva in Castellina Marittima, che veniva utilizzata dagli stessi come dormitorio.

Al termine della perquisizione i due sono stati trovati in possesso di un pugnale di 24 centimetri, un piede di porco, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Al termine delle operazioni di identificazione, entrambi sono risultati irregolari sul territorio italiano. Uno dei due inoltre era già stato espulso dal territorio italiano, per cui entrambi sono stati arrestati per invasione di terreni con arma al seguito in concorso, uno dei due per inottemperanza del divieto di reingresso nel territorio italiano. Entrambi sono stati denunciati per concorso in spaccio di stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.