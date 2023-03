Accampati in tre all'interno di un casolare: due uomini saranno espulsi

Nelle prime ore della mattinata di giovedì 9 marzo due pattuglie della Squadra volanti della Questura hanno effettuato un controllo all’interno di un casolare abbandonato in via delle Cascine, segnalato più volte dai residenti che lamentavano occasionali presenze sospette all’interno. Il controllo ha dato esito positivo poiché all’interno di una camera gli agenti hanno scoperto tre persone (due uomini extracomunitari e una donna italiana) che si erano introdotte abusivamente nello stabile. I due uomini sono di origine tunisina, di 49 e 33 anni, mentre l’italiana originaria di Firenze ha 45 anni. I tre sono stati accompagnati in Questura e denunciati per il reato di invasione di edifici. Inoltre i due stranieri, irregolari, sono stati messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura, che ha avviato nei loro confronti le procedure per l'espulsione.