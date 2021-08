E’ Gremigni la vincitrice del premio internazionale di narrativa 'Il cielo oltre gli occhi'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il toccante racconto di Raffaella Gremigni di Pisa si aggiudica il Premio Internazionale Poeti tra le stelle edizione 2021. Si è svolta lo scorso 24 luglio a Castel del Monte in Puglia, con la partecipazione straordinaria del noto astronauta Malerba, la cerimonia di premiazione dei vincitori dell'VIII Premio Internazionale Federico II e i Poeti tra le stelle, concorso artistico-letterario organizzato dalla Società Astronomica Pugliese, unico del suo genere nel mondo, e dedicato al cosmo, all'astronomia, agli oggetti e ai fenomeni celesti. L'ottava edizione ha visto la partecipazione di 109 autori e di 183 opere in concorso suddivise in poesie, racconti, pitture e fotografie.

La Dott.ssa RAFFAELLA GREMIGNI, ginecologa pisana, si aggiudica il Premio Internazionale De Arte Narrandi per la sua opera narrativa "IL CIELO OLTRE GLI OCCHI". Il racconto narra la toccante esperienza di Emma, una bambina non vedente, alla scoperta del cosmo, dei pianeti del sistema solare e dei loro suoni. > L’idea è nata per caso mentre camminavo < ci racconta Raffaella > riflettevo sulle bellezze del cosmo, bellezze prettamente visive, e su come avrebbe potuto immaginarle una bambina non vedente. Su come avrebbe potuto apprezzare un cielo stellato o il fascino della luna attraverso altri sensi. Da lì è nato il viaggio di Emma all’interno di un planetario per non vedenti, che l’ha portata ad esplorare i corpi celesti, a vivere esperienze uniche e ad emozionarsi ascoltando i suoni emessi dai pianeti. < Inoltre Raffaella ci descrive anche la sua di emozione. < Ho vissuto bellissimi momenti, di cui devo ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e tutta la giuria del concorso. Anche il mio è stato un viaggio speciale a contatto con bravissimi artisti, poeti, pittori, fotografi, con esperti del settore, dagli astrofisici ad illustri docenti e tutti gli astrofili <. L’ospite d’onore della Cerimonia, l’Ing. Franco Malerba, primo astronauta italiano nello spazio nella missione internazionale complicata del 1992, ha consegnato il premio a tutti i vincitori: l'opera dell'artista barese Valeria Pinto dal titolo "Tra le stelle". Raffaella Gremigni ha ricevuto il premio grazie alla concessione della Direzione Regionale Musei Puglia e della direzione di Castel del Monte. Il Premio, inoltre, ha ricevuto il Patrocinio dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, della Sezione di Bari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell'Unione Astrofili Italiani, dei comuni di Conversano (ove ha sede la Società Astronomica Pugliese) e di Cassano delle Murge (ove ha sede l'Osservatorio Astronomico della Murgia-Solinio). Presenti alla cerimonia tutti i 27 giurati, esperti e non solo del settore, provenienti da tutta Italia, tra cui il Prof. Andrea Ferrara, Docente Ordinario di Cosmologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con Gianluca Masi, Presidente della Giuria e astrofisico del Virtual Telescope di Roma. La cerimonia è stata condotta da Maria Liuzzi, volto noto del giornalismo pugliese e del Tg Norba24. "....Emma e il più bel viaggio cosmico della sua vita."