L'E-Team Squadra Corse ha presentato la nuova monoposto 'ET-16'

L'E-Team Squadra Corse è pronta a scendere in pista per la prossima stagione delle competizioni della Formula Student, il settore del Motorsport che vede università di tutto il mondo realizzare il proprio prototipo di vettura monoposto, che vanno poi a gareggiare in varie prove su veri e propri circuiti. La nuova macchina è stata presentata ieri, 7 luglio, in Piazza dei Cavalieri.

La nuova vettura è il sedicesimo modello dell’E-Team Squadra Corse, 'ET-16'. Le novità della vettura - elettrica, come previsto dal regolamento a partire dallo scorso anno - sono un monoscocca integrale in fibra di carbonio, trasmissione epicicloidale posteriore, nuovi elementi aerodinamici ed una elettronica perfezionata. Il tutto, per arrivare a vantare un peso finale di 244 chili.

I numerosi presenti hanno acclamato il prototipo, pronto a sfidare le tipologie di prove che si svolgeranno as Assen, Olanda, dal 13 al 18 luglio, poi Hockemheim, Germania, dal 12 al 18 agosto. Ultima, ma non meno importante, la gara di casa, a Varano de' Melegari, dal 4 all'8 settembre.

L'E-Team nasce dall’unione di studenti provenienti da facoltà diverse distribuite sul territorio pisano, con la collaborazione di professori e dottorandi, e con l'obiettivo di realizzare una vettura competitiva e innovativa. Il progetto permette di mettere in pratica quanto appreso sui libri e di toccare con mano una realtà simil-aziendale, prossima a quella del mondo del lavoro, e di seguire da vicino e con cura la progettazione e conseguente realizzazione della vettura firmata Unipi.