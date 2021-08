Memoria, eccidio di Pettori: Cascina ricorda il drammatico episodio

Una cerimonia per ricordare le vittime dell’eccidio di Pettori. Con il nuovo appuntamento per la memoria l'amministrazione comunale di Cascina torna a commemorare i caduti dell'estate del 1944 nell'Ansa dell'Arno. Oltre venti gli uccisi dei rastrellamenti avvenuti a cavallo dei giorni di Ferragosto, durante il passaggio del fronte della guerra.

"Si tratta dell'episodio più sanguinoso avvenuto nel nostro territorio - commenta il sindaco, Michelangelo Betti - soltanto a Pettori, il 9 agosto, si contarono 6 vittime, cinque fucilate lungo un muro in via di Pettori e una nella propria abitazione. L'estate del 1944 fu forse la più feroce dell'intero secolo e il nostro Comune registrò una lunga serie di episodi con civili e partigiani vittime dei nazifascisti".

La cerimonia è in programma giovedì 19 agosto alle 9,15 in prossimità dell’obelisco di Pettori, che ricorda le vittime dei rastrellamenti, e vicino al muro della fucilazione.