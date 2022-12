Ecco il progetto Life in Technicolor. Educare allo sguardo: presentato all’Iis 'Galilei - Pacinotti'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si chiama Life in Technicolor. Educare allo sguardo il progetto di educazione all’immagine promosso dall’IIS “Galilei - Pacinotti” e dal Cineclub Arsenale presentato questa mattina nell’aula magna dell’istituto di via Benedetto Croce. Insieme all’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Pacinotti”, capofila del progetto, collaborano altre tre scuole pisane: il Liceo Scientifico "Buonarroti", l'IIS "Da Vinci - Fascetti" e l'IIS "Santoni". Life in Technicolor. Educare allo sguardo partirà a gennaio 2023 ed è nato grazie alla collaborazione del Cineclub Arsenale con l’IIS “Galilei - Pacinotti”, che si sono aggiudicati il bando ministeriale a cui avevano partecipato insieme lo scorso maggio. Questo bando, pubblicato dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione, è dedicato al tema “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetti e strumenti di educazione e formazione”. Entrando nel dettaglio, la prima fase sarà dedicata all’alfabetizzazione al linguaggio cinematografico con esperti del settore. La seconda prevederà laboratori pomeridiani, sempre con l’aiuto di esperti, riguardanti la scrittura cinematografica e le tecniche di riprese. Per la terza e ultima parte, invece, sarà prevista la realizzazione di un vero e proprio cortometraggio. All’interno delle tre fasi, gli studenti assisteranno anche alla proiezione, nella sala dell’Arsenale, di tre film che verranno commentati e analizzati. Gabriella Giuliani, dirigente scolastica dell’IIS “Galilei - Pacinotti”: “Sono davvero felice, anzi orgogliosa, che l’istituto ‘Galilei – Pacinotti’, insieme ad altre tre importanti scuole superiori pisane, sia riuscito a vincere questo bando ministeriale che ci permetterà di accogliere esperti qualificati di linguaggio e tecniche cinematografici e di promuovere seriamente il cinema a scuola per fare sì che la scuola stessa diventi ‘scuola di cinema’; infatti, ritengo che sia molto importante che gli studenti delle numerose classi coinvolte, che vivono nel mondo delle immagini e dei video spesso subendolo inconsapevolmente, possano capire il linguaggio del film e, dopo, all’interno di laboratori pratici organizzati da film maker qualificati, possono essi stessi realizzare un breve film utilizzando gli strumenti che l’ingente finanziamento ci permetterà di acquistare. Ringrazio il prof. Simone Pecori, referente per il cinema a scuola dell’istituto, per il suo impegno che, insieme a quello di Alberto Gabbrielli e di Simonetta Della Croce del Cineclub Arsenale di Pisa, coadiuvati dal personale della segreteria del mio istituto, hanno permesso di vincere questo importantissimo bando”. “Siamo particolarmente soddisfatti di questa occasione di apertura nei confronti del mondo della scuola – commentano dal Cineclub Arsenale –. Il Cineclub è sempre stato molto attento al rapporto con i giovani e questo bando rappresenta un’interessante opportunità per avvicinare gli studenti al mondo del cinema e a quello dell’immagine con consapevolezza. La formazione del pubblico, in particolare dei giovani, è uno strumento fondamentale per costruire gli spettatori di domani, un pubblico consapevole e attento, in controtendenza con l’appiattimento dell’intelligenza e della fantasia verso cui spingono il cinema commerciale e gran parte delle serie. Ringraziamo fin da ora gli studenti, gli insegnanti e gli esperti che affronteranno insieme questo percorso nell’affascinante mondo del cinema”.