Ecografo in dono alla Clinica pediatrica dall'associazione 'Insieme per sognare'

L’associazione 'Insieme per sognare' ha donato alla Clinica pediatrica dell’Aoup un ecografo di ultima generazione per implementare l’attività diagnostica, rafforzando così una collaborazione con la struttura dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa che dura da anni con il progetto 'L’alloggio sospeso', con cui sovvenziona le famiglie che soggiornano in strutture alberghiere pisane per tutta la durata del ricovero dei propri bambini.

L’associazione raccoglie fondi tramite eventi benefici, cene, aste coinvolgendo personaggi famosi dal mondo del calcio e dello spettacolo e devolvendo tutto il ricavato alla Pediatria dell’Aoup. Il sodalizio nacque nel 2015 per sostenere le cure diel piccolo Christian, affetto da una rara malattia genetica chiamata CDKL5 (che provoca crisi epilettiche, cecità, immobilismo muscolare e articolare, oltre a una impossibilità di deglutire naturalmente). Per anni l’associazione ha sostenuto la famiglia nel coprire gli ingenti costi relativi alle cure mediche con il progetto 'Insieme per Christian', dopodiché ha deciso di allargare l’orizzonte rivolgendo la sua azione anche ad altri bambini, enti e istituzioni.

Per ringraziarli della donazione, erano presenti alla cerimonia il direttore dell’Unità operativa di Pediatria Diego Peroni, la pediatra Laura Gori (referente dell’ambulatorio ecografia pediatrica), la coordinatrice infermieristica Federica Melani, l’infermiera Elisa Trentini (responsabile infermieristica degli ambulatori pediatrici) insieme al direttore del dipartimento materno infantile Pietro Bottone e a Mojgan Azadegan, in rappresentanza della Direzione sanitaria.

Per l’associazione hanno partecipato Fabio Grasci Puccini e Giacomo Di Sacco, rispettivamente presidente e vicepresidente e gli altri membri del direttivo (Gabriele Pacciardi, Andrea Bagnoli, Andrea Bertolini, Gianluca Lugli).

Il nuovo ecografo consentirà di potenziare la metodica diagnostica ecografica nell’ambito dei servizi ambulatoriali e per i pazienti ricoverati. Da ottobre scorso è stato istituto un nuovo servizio di ecografia pediatrica condotto dalla dottoressa Gori. Le prenotazioni (per pazienti da 0 a 17 anni), potranno essere effettuate tramite Cup telefonando allo 050/995995 (se prescritte dal pediatra curante) oppure telefonando al numero 050/992544 (se prescritte da un medico specialista).