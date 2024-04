Calci: tutto pronto per il debutto del servizio speciale Ecomobile

Sabato 6 aprile farà il suo debutto sul territorio di Calci l’Ecomobile, un nuovo servizio di prossimità pensato da Geofor e amministrazione comunale per aiutare i cittadini nella raccolta differenziata. L’Ecomobile è un furgone di Geofor che, a tutti gli effetti, funge da mini Centro di raccolta, in quanto può ricevere modiche quantità di rifiuti che rientrano in una vasta tipologia: in pratica, una buona parte di quei rifiuti che non sono oggetto di raccolta domiciliare e che, di norma, andrebbero portati al Cdr di via del Paduletto.

Ogni sabato l’Ecomobile sosterà due ore (dalle 8 alle 10) in via dei Natali, nei pressi delle scuole elementari, e altre due ore (dalle 10.30 alle 12.30) a La Gabella, nel piazzale lungo la Sp30 del Lungomonte Pisano, a fianco del distributore di carburanti. I cittadini potranno conferirvi piccoli elettrodomestici e piccole quantità di oli vegetali da cucina di cottura o di conservazione, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce, pile e batterie, farmaci scaduti, vecchi indumenti o calzature.

"Con la sosta periodica dell’Ecomobile in zone densamente abitate - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti - diamo una mano ai cittadini che devono liberarsi di modiche quantità di rifiuti particolari. Allo stesso tempo, sarà un ulteriore incentivo a svolgere in modo corretto la raccolta differenziata e, ne siamo certi, i calcesani sapranno rispondere positivamente a questo nuovo servizio".

L’Ecomobile, dunque, si aggiunge al servizio già offerto dal Centro di Raccolta di via del Paduletto, aperto come sempre il lunedì e il giovedì dalle 13 alle 19, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 7 alle 13, il sabato dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 18.

"Grazie alla sinergia con Geofor - ricorda l’assessore all’ambiente Stefano Tordella - negli ultimi mesi sono stati attivati o implementati vari servizi, fra i quali lo Sportello Geofor alla biblioteca comunale e la messa a disposizione dei kit per lo smaltimento gratuito di piccole quantità di materiali contenenti amianto. E adesso si aggiunge l’Ecomobile, servizio anche questo pensato per rendere ancor più semplice per il cittadino la gestione quotidiana dei rifiuti".