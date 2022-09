Edilizia scolastica: il punto sugli istituti pisani alla vigilia della ripartenza

Si è svolta martedì 13 settembre in un'affollata Sala dei Comuni, presso il Polo Maccarone a Pisa, l'ultima riunione in ordine di tempo del tavolo programmatico per l'edilizia scolastica pisana, messo a punto dalla Provincia di Pisa da oltre 10 mesi ad oggi. Hanno preso parte alla riunione, tra gli altri: il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, la consigliera alla Programmazione Scolastica Antonietta Scognamiglio, la consigliera all'edilizia scolastica Cristina Bibolotti, la struttura tecnica provinciale, il Comune di Pisa nella persona dell’assessore alle Politiche scolastiche Sandra Munno, tutti i rappresentanti degli istituti scolastici cittadini, rappresentanti dell'Osservatorio Permanente Provinciale Scuole e di Cittadinanza Attiva.

"Con l'imminente avvio del nuovo anno scolastico abbiamo ritenuto doveroso fare un punto con una nuova riunione del tavolo per saggiare, insieme agli istituti, lo stato dell'arte con cui andiamo a riaprire le scuole cittadine, dopo la situazione complessa che è stata vissuta all'inizio dello scorso anno scolastico" afferma il presidente Massimiliano Angori. "In queste ore sono in corso la consegna dei banchi e si stanno facendo le ultime rifiniture ai plessi a cura della struttura tecnica provinciale, prima del suono della prima campanella di domani. In generale viene confermata una situazione che ad oggi non presenta gravi criticità per quanto concerne gli spazi, dal momento che,come già annunciato nelle scorse settimane, nel complesso, sono state rintracciate alcune decine di aule in più rispetto allo scorso anno".

"Questo è il risultato della concertazione e della sinergia tra gli istituti stessi che, dopo aver rinunciato alla soluzione di immobili esterni che erano stati rintracciati attraverso un apposito avviso pubblico dal nostro Ente, hanno agito con impegno nel convogliare le forze, supportandoci di fatto a cercare di gestire nel miglior modo possibile tutti gli spazi scolastici a disposizione della stessa Provincia di Pisa. Tuttavia, il tavolo rimarrà aperto anche nei prossimi mesi per gestire la situazione nel suo complesso, anche alla luce di quella che sarà eventualmente la reale situazione relativamente al Covid19, con un serrato confronto anche su questa tematica con i Dirigenti Scolastici. Stiamo anche pensando a una rimodulazione del tavolo, su suggerimento stesso di alcuni Dirigenti Scolastici, in modo da snellire le procedure e i tempi degli incontri, andando a realizzare una sequenza di riunioni in base alle esigenze dei vari istituti".

"Inoltre, ritenendo senz'altro positiva questa esperienza di confronto allargato a tutte le componenti cittadine, con uno sforzo organizzativo e gestionale comunque non indifferente per la struttura tecnica provinciale, intendiamo estendere questa modalità di lavoro del tavolo, andandone a costituire uno specifico per l'edilizia scolastica provinciale extra Pisa, se così possiamo definirla. Ed è doveroso sottolineare, tuttavia, che finanziamenti strutturali per l'edilizia scolastica per una scuola veramente buona, saranno imprescindibili da parte del nuovo Governo. Un sentito ringraziamento dunque a tutti coloro che in questi mesi hanno collaborato a questa positiva esperienza: i Dirigenti Scolastici con le loro istituzioni, il Comune di Pisa, l'Università di Pisa, il Cpia, l'Osservatorio Permanente Scuole Provinciale Cittadinanza Attiva e ovviamente un ringraziamento anche alla struttura tecnica provinciale. Che sia un buon inizio di anno scolastico per tutti e tutte" conclude Angori.

"Uno sforzo che senza dubbio intendiamo continuare a fare perchè senza un attento confronto e una seria pianificazione non sarebbe possibile ottenere buoni risultati, anche se è necessario che alle Province arrivino adeguate risorse umane ed economiche per cambiare davvero, nel profondo, il contesto dei nostri istituti e dei nostri plessi a livello provinciale" aggiungono le Consigliere provinciali Scognamiglio e Bibolotti. "Adesso, come Provincia di Pisa, è nostra intenzione attivare anche un tavolo specifico sulla Programmazione Scolastica, che, come abbiamo visto, è strettamente legata alla questione dell'edilizia e la pandemia, se necessario, ce lo ha dimostrato ancora di più" sottolinea la Consigliera Scognamiglio. "La sinergia dimostrata dagli istituti pisani è stata senza dubbio un'ottima base di partenza per rintracciare le soluzioni necessarie a livello cittadino; adesso a livello centrale e statale è indispensabile che siano messe a disposizione delle Province maggiori risorse per mettere a punto interventi di edilizia scolastica fondanti come la realizzazione di nuovi plessi. Un ringraziamento va a tutti i soggetti coinvolti e pienamente collaborativi del tavolo, insieme a un sentito augurio di buon anno scolastico a tutti" dichiara la Consigliera Bibolotti.

Nel seguito vengono illustrati i principali lavori eseguiti a partire dalla metà di giugno, a conclusione delle attività didattiche, per far fronte alla esigenze di un maggior numero di aule, in particolare da parte dei licei Buonarroti e Carducci. Gli spazi sono stati recuperati mediante la manutenzione di spazi esistenti, nell’ottica di raggiungere l’obiettivo di aumentare gli spazi entro l’inizio dell’anno scolastico con le risorse a disposizione.

- Liceo Dini e Istituto Galilei-Pacinotti

Nell’incontro del 6 maggio scorso è stata trovata un’intesa fra le due dirigenti per mettere a disposizione del Dini 5 aule presso il Pacinotti, soluzione che rimane confermata. Le due scuole sostengono la necessità che si vada avanti con il progetto di realizzare all’interno del resede scolastico un nuovo edificio piuttosto che prevedere una struttura prefabbricata temporanea. Si è provveduto alla consegna 350 banchi, di cui 250 al Liceo Dini, 100 al Pacinotti (come da richiesta delle scuole per un migliore utilizzo delle aule; banchi dismessi ritirati lo scorso 3 settembre).

- Liceo Carducci

Sono state messe a disposizione: 1 aula presso la sede principale mediante la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dell’ex laboratorio di chimica: i lavori sono stati completati, compresa l'installazione degli infissi, in attesa dell'installazione della cappa; 4 aule e relativi servizi igienici presso il piano terra dell’Istituto Fascetti; confermata la disponibilità dell'intera Palazzina Aeronautici presso ITI.

E' stato affidato l’incarico professionale per i lavori di adeguamento dell’aerazione ed illuminazione dell’aula magna, che è utilizzata per le esercitazioni musicali, e della biblioteca, eventualmente utilizzabile anche come aula. Elaborati preliminari relativi all’aula magna e alla biblioteca consegnati nei giorni scorsi, sono attualmente in corso di verifica per l’invio alla Soprintendenza per il parere di competenza. Seguirà anche la predisposizione di elaborati relativi al recupero di altri spazi nella zona dell'atrio che prevede l'avanzamento dei prospetti del fabbricato.

- Aule 'Perodi'

La professoressa Capparelli ha chiesto al Settore Edilizia di arredare 2 aule delle Perodi in quanto in modo informale è stato raggiunto un accordo con il Dirigente del CPIA per l’utilizzo di un’aula della ex scuola 'Perodi' da parte del Liceo Carducci per tutto l’anno scolastico 2022/23, e di una seconda aula in via provvisoria, fino al mese di ottobre. Gli arredi richiesti (2 cattedre e circa 50 banchi e sedie) sono stati forniti in tempi brevi, in seguito a conferma della ultimazione dei lavori e quindi disponibilità dei locali da parte del Comune.

- Istituto professionale Fascetti

Sono stati completati i lavori al gruppo bagni; disponibili le aule al piano terra nell’ala ex uffici e 1 aula al primo piano con il trasferimento (temporaneo) della biblioteca nella aula Ottici presso le Officine, dove è stato trasferito il materiale cartaceo e le scaffalature montate. Completate le tinteggiature e pulizie. Completati a inizio scuola i lavori di sostituzione infissi che hanno interessato molti ambienti, migliorandone il comfort termico e acustico.

- Itis Da Vinci

E' stata completata la parete di separazione fra i due laboratori dei 2 nuovi Laboratori di Elettronica, salvo finiture che saranno eseguite non appena acquisiti i materiali in orario pomeridiano. E' stato predisposto il locale che ospiterà il materiale ex bar e previsto che il trasferimento del materiale avverrà a partire dal 20 settembre. Allo stato attuale è confermata la tempistica per rendere disponibile l’aula a partire da ottobre, previa tinteggiatura e pulizia.

- Liceo Buonarroti

Sono garantite 5 aule in più rispetto all’anno scolastico appena concluso: 2 nuove aule e relativi servizi igienici al primo piano del Satellite (completati i lavori, pulizie e allestimento arredi, salvo finiture, quali protezione tubazioni impianti che saranno eseguite in orario pomeridiano); 3 aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili per lo scorso anno scolastico, recuperate mediante ridistribuzione degli spazi dell’ex biblioteca d’istituto e di un ambiente della ex biblioteca provinciale, ricavando complessivamente 5 aule. Affidati i lavori di sostituzione dei due montascale non più funzionanti (atto esecutivo il 31 agosto).

- Ristrutturazione ex biblioteca provinciale

Progetto di recupero funzionale spazi ex Biblioteca provinciale: Consegnato il progetto esecutivo da parte del professionista incaricato; è in corso la verifica degli elaborati.

- Aerazione forzata di aule e laboratori del 'Concetto Marchesi'

E’ stata espletata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva con atto esecutivo il 31 agosto. Sono stati richiesti i documenti alla ditta per la stipula del contratto e l’inizio dei lavori. Si ipotizza la consegna dei lavori alla ditta entro il mese di ottobre (programma di esecuzione lavori da verificare con la ditta). Durata presunta dei lavori di 120 giorni. (il lavoro consentirà complessivamente l’uso 30 aule più un laboratorio).

- Santoni

Installazione tende auditorium: la struttura tecnica Provinciale è al lavoro sulla questione. Il 18 luglio si è svolto un incontro del presidente e tecnici della Provincia con il sovrintendente ed il funzionario di riferimento in cui sono stati affrontati, fra gli altri, i temi della struttura prefabbricata temporanea presso l’ITIS e di una nuova costruzione presso il plesso scolastico di via B Croce, e dei suddetti prospetti del Carducci, ricevendone indicazioni di massima per orientare l’impostazione dei progetti.

- Russoli

Possibilità di abbattimento della parete Edificio B per avere un’aula più grande: definito il quadro conoscitivo; incarico professionale da formalizzare. Intanto è stata modificata l’altezza dell’impalcato provvisionale a protezione della volta della parete di ingresso, per consentire il ripristino del funzionamento del montascale. Per quanto riguarda la fornitura di rastrelliere biciclette, queste sono state consegnate e installate. Procede la manutenzione di infissi in legno presso gli edifici A e B; i lavori saranno completati entro novembre. Sollecitato riscontro al Comune della richiesta di avviare un’interlocuzione Comune e Ministero Beni Cultrali per i locali utilizzati come deposito della Biblioteca universitaria.

Si coglie l’occasione, anche da parte della struttura tecnica provinciale, per ringraziare i Dirigenti scolastici ed il personale, in particolare delle scuole dove sono negli ultimi mesi stati eseguiti i lavori per la predisposizione di nuove aule, per la generosa collaborazione e pazienza che sono state determinanti per arrivare agli obiettivi prefissati.