Edilizia scolastica: interventi in corso in molti plessi di Pisa

Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio il primo tavolo per l’anno 2024 dell’edilizia scolastica cittadina pisana, istituito e coordinato dalla Provincia di Pisa. Hanno presieduto i lavori: il presidente della Provincia Massimiliano Angori; la consigliera provinciale all’edilizia scolastica Cristina Bibolotti; la consigliera provinciale alla programmazione scolastica Maria Antonietta Scognamiglio, supportati dalla struttura tecnica provinciale, e in particolar modo dal dirigente all’edilizia scolastica, ingegner Vincenzo Simeoni. Al tavolo dei relatori anche il dirigente scolastico provinciale professor Andrea Simonetti. Presenti alla riunione l’assessore alla politiche scolastiche del Comune di Pisa Riccardo Buscemi, i dirigenti scolastici degli istituti cittadini, i rappresentanti dei consigli di istituto e i rappresentanti degli studenti, le associazioni cittadine tra cui esponenti dell’Osservatorio Permanente e di CittadinanzaAttiva.

"E’ stata l’occasione - ha illustrato Angori - per fare il punto della situazione anche sulla questione del trasporto pubblico locale, con le novità di Autolinee Toscane introdotte dallo scorso 8 gennaio e che riguardano da vicino anche studenti e studentesse degli istituti cittadini pisani, in particolar modo i pendolari. Per questo motivo, durante il tavolo, erano presenti anche i nostri funzionari che seguono la questione inerente il Tpl, e sono stati lasciati i loro recapiti ai rappresentanti degli studenti e ai dirigenti scolastici affinché possano giungere le segnalazioni in tempo reale anche al nostro ente, da far pervenire ad Autolinee Toscana, per una rapida rimodulazione del servizio in base alle reali esigenze dell’utenza. Sempre in questa ottica, abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Regione Toscana l’attivazione di un tavolo permanente per monitorare da vicino l’efficacia del servizio stesso".

"Per quanto attiene più da vicino il tema dell’edilizia scolastica cittadina - ha proseguito - preme precisare che la struttura tecnica provinciale è al lavoro in quasi tutti gli istituti scolastici dell’intero territorio provinciale con un numero consistente di interventi, in particolare a Pisa, con l’attivazione di numerosi cantieri che è entrata nel vivo proprio in questi ultimi mesi, e con dunque un grande lavoro di coordinamento anche con le istituzioni scolastiche per far procedere nel miglior modo possibile l’attività didattica, che è prioritaria. Nelle prossime settimane, è intenzione del nostro Ente proseguire con dei confronti con i singoli istituti cittadini, a partire dal Liceo Buonarroti e dal Santoni, per i quali istituti è ancora pendente il ricorso avviato dalla Provincia di Pisa per il finanziamento Pnrr negato per il rifacimento dell’ex Concetto Marchesi. Partiremo da questa questione, al fine di trovare, in accordo con le istituzioni scolastiche, le soluzioni praticabili, e stesso metodo di lavoro sarà portato avanti anche con tutte le altre istituzioni cittadine, prima della convocazione della nuova riunione del tavolo dell’edilizia scolastica".

"Grazie ai fondi Pnrr sono in corso una serie di interventi per le palestre. La nostra struttura tecnica provinciale ha lavorato costantemente, dalla scorsa primavera, alla progettazione di interventi con fondi Pnrr per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro, un enorme sforzo per enti come i nostri di secondo livello, visti i numeri delle risorse umane a disposizione. Un sentito ringraziamento va dunque ai nostri uffici per questo incessante impegno che prosegue ancora adesso. Siamo infatti già all'opera con un ascolto attivo per quanto riguarda le esigenze degli istituti cittadini anche per l'immediato futuro", ha spiegato la consigliera Bibolotti.

"Fondamentale, da parte della Provincia di Pisa, anche il lavoro inerente la programmazione scolastica, attività che consente di venire incontro non soltanto alle esigenze di edilizia scolastica nel rispetto del normale svolgimento delle attività didattiche, ma anche e soprattutto di dare risposte concrete alle necessità di tutti gli studenti e studentesse, comprese le fasce più fragili, lavorando assiduamente su temi quali partecipazione ed inclusione, con assiduo dialogo con le realtà associative cittadine e le rappresentanze studentesche. Per questo, e non soltanto, mi unisco ai ringraziamenti alla struttura tecnica provinciale", ha sottolineato la consigliera Scognamiglio.

Gli interventi in corso

Liceo Carducci

Per consentire l’avvio del corrente anno scolastico, lo scorso mese di settembre la Provincia di Pisa ha acquisito la disponibilità di 4 aule presso l’edificio del seminario di Santa Caterina, attraverso la stipula di un contratto di locazione. Sono stati liberati i locali adiacenti alla scuola utilizzati dall’Anpi, per i quali sarà necessario realizzare alcuni interventi di manutenzione per l’adeguamento funzionale all’uso scolastico o per uffici; sono state formulate alcune ipotesi da concordare con la scuola.

Lavori in corso e in programma:

- Biblioteca: lavori di adeguamento dell’aerazione ed illuminazione naturale. I lavori sono in corso; si prevede l’ultimazione entro il corrente mese di gennaio. Detti lavori consentiranno anche l’attuazione del progetto che la scuola ha presentato nell’ambito del Pnrr per la realizzazione del laboratorio/biblioteca 'Biblioverso'.

- Aula Magna: lavori di adeguamento dell’aerazione ed illuminazione naturale. Si prevede di portare a termine il progetto che prevede la completa sostituzione degli infissi e la climatizzazione. Si presume che i lavori possano essere realizzati entro la prossima estate.

- Ampliamento e ridistribuzione degli spazi dell’atrio del piano terra: il progetto si propone di ricavare due/tre aule attraverso l’avanzamento del prospetto dell’edificio. Sono allo studio alcune ipotesi progettuali che si prevede a breve di sottoporre al comune e alla soprintendenza per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica.

Per la realizzazione dei suddetti interventi la Provincia ha previsto un investimento di complessivi 683mila euro.

IIS da Vinci Fascetti

Procedimenti in corso:

- Adeguamento della cabina elettrica (Iti da Vinci): sono stati appaltati i lavori per un investimento di circa 500mila euro. Si prevede che i lavori vengano realizzati entro la prossima primavera, in coordinamento la scuola per minimizzare i disagi per l’attività scolastica.

- Sostituzione dei generatori di calore della centrale termica (Iti da Vinci): è appena stata indetta la gara per l’appalto dei lavori che si prevede di realizzare dopo lo spegnimento degli impianti di riscaldamento (importo investimento circa 450mila).

- Ripristino di elementi strutturali presso il seminterrato (Fascetti): sono stati appaltati i lavori di cui si prevede l’inizio entro il prossimo mese di febbraio (investimento di 275mila euro)

Liceo Buonarroti

- Ristrutturazione ex biblioteca provinciale: i lavori sono in corso; si prevede l’ultimazione entro febbraio 2024, con qualche settimana di ritardo a causa di alcune problematiche emerse in occasione delle abbondanti precipitazioni dello scorso mese di novembre.

- Aerazione forzata aule e laboratori C Marchesi: i lavori sono stati conclusi e l’impianto è funzionante da alcune settimane. L’intervento è consistito nella realizzazione di due impianti autonomi di ventilazione forzata degli ambienti scolastici, di cui uno a servizio di 6 aule/laboratori al piano primo del Liceo Buonarroti ed un altro a servizio di 20 aule al piano terzo dell'Istituto Santoni, delle quali 5 utilizzate dal Liceo.

Santoni

E’ stato adibito ad aula lo spazio ex Wwf.

Matteotti

Nuova palestra. I lavori hanno subito una battuta d’arresto a causa delle criticità manifestate dalla ditta appaltatrice legate all’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione. La Provincia ha per questo reperito e messo a disposizione apposite risorse per consentire l’aggiornamento del prezzo di contratto attraverso l’approvazione di variante i cui atti sono in fase di perfezionamento.