Edilizia scolastica: la palestra dell’Itis di Pomarance completamente ristrutturato

A seguito della convenzione tra la Provincia di Pisa (proprietaria dello stabile) ed il Comune di Pomarance la palestra dell’ITIS “A. Santucci” è stata resa disponibile in orario extrascolastico alle associazioni sportive del territorio che possono svolgere la propria attività in una struttura al centro del paese. Nella convenzione, stipulata l’anno scorso, il comune si impegnava ad eseguire dei lavori di ammodernamento tesi a sdoppiare gli spogliatoi, differenziandoli per genere, ed alla ristrutturazione generale dei locali. I lavori, realizzati dalla ditta DIVA di Burchianti Alessandro, sono stati terminati alla fine dell’estate e resi disponibili da subito agli studenti dell’ITIS “A. Santucci”. Il vicepreside prof Antonio Quarta coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Pomarance per l’attenzione che da sempre rivolge alla scuola.