Edizione online per la 'Job Fair' 2020

Torna mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con un’edizione online, l’unica 'fiera del lavoro' dedicata ad allievi ed ex allievi delle sei Scuole universitarie superiori italiane, ovvero talenti altamente selezionati e formati in atenei pubblici, pronti a incontrarsi con rappresentanti di organizzazioni e con selezionatori di alcune delle più importanti aziende del panorama italiano e internazionale, per candidarsi a ricoprire posizioni aperte e per creare e approfondire la rete dei contatti, anche per cogliere opportunità future. La Job Fair, giunta alla settima edizione e organizzata in maniera congiunta da Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia, Scuola Imt Alti Studi Lucca, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, è in programma per mercoledì 21 e per giovedì 22 ottobre, in modalità online.

L’obiettivo è confermare il successo dell’edizione precedente, che ha visto la partecipazione di oltre 250 tra allieve e allievi, ex allieve ed ex allievi delle sei Scuole universitarie superiori, per un totale di circa mille colloqui individuali con i recruiter di 50 aziende alla ricerca di risorse umane ad altissimo potenziale. Per l’edizione 2020 della Job Fair, la prima giornata (mercoledì 21 ottobre) sarà dedicata alla cerimonia di apertura, con una 'Consensus conference' per riflettere e confrontarsi sul ruolo delle Scuole universitarie superiori nella formazione, per il riconoscimento del merito e per la valorizzazione del talento, anche in prospettiva di un contributo per il rilancio del 'Sistema italia'. E’ prevista la presenza, da remoto, del ministro dell’Università Gaetano Manfredi e del vicepresidente per il Capitale umano di Confindustria Giovanni Brugnoli. Sempre in questa prima giornata, sono previste sessioni parallele per la presentazione delle aziende. La seconda giornata (giovedì 22 ottobre) è invece dedicata ai colloqui con i rappresentanti di istituzioni e di aziende, sempre da remoto.

I Main Sponsor dell’edizione 2020 sono Bending Spoons, Chiesi, Engineering, Fincantieri, Generali, e McKinsey. Per la prima volta partecipano all’evento non soltanto rappresentanti del mondo delle imprese ma anche delle organizzazioni, molte delle quali di apertura internazionale, per una presentazione ancora più articolata del mondo delle professioni e più aderente agli ambiti di studio degli allievi e delle allieve delle sei scuole che spaziano dalle scienze, a ingegneria, a medicina ed alle biotecnologie, alle scienze umane ed alle scienze sociali.

La Job Fair rappresenta l’unico appuntamento dove le sei Scuole universitarie superiori, tra le realtà accademiche più dinamiche e di maggior successo scientifico in Italia e all’estero, si presentano in maniera congiunta per partecipare a un evento unico che mette al centro la valorizzazione del talento e che getta un ponte tra formazione avanzata, ricerca e mondo delle istituzioni e delle imprese top.

"Le Scuole Universitarie Superiori - sottolineano i rettori e i direttori nel presentare la Job Fair 2020 - svolgono un ruolo centrale nello sviluppo del tessuto imprenditoriale ed economico italiano. Attraverso percorsi di formazione avanzata, esse offrono alle proprie allieve e ai propri allievi tutti gli strumenti per generare innovazione e crescita e per affrontare le sfide lavorative del futuro, sviluppando al meglio le loro notevoli capacità. Il 2020 è stato e sarà un anno difficile anche per l’Italia, eppure le sei Scuole universitarie superiori non hanno interrotto la loro attività a sostegno della didattica e della ricerca, per dare un utile contributo a supporto dello sviluppo e dell’innovazione. In questa prospettiva e in un momento così delicato, riteniamo particolarmente importante continuare a sostenere chi ha terminato o è in procinto di terminare percorsi formativi di elevata qualificazione, mettendo altresì le nostre istituzioni in stretto contatto con le più importanti istituzioni e aziende italiane e internazionali".