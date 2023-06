Novità in Coldiretti: Edoardo Stefanini è il nuovo delegato degli under 35

"Voglio aiutare i giovani, come me, ad avere un futuro nelle nostre magnifiche campagne. Da piccolo volevo diventare Carabiniere ma ho deciso di fare l’imprenditore agricolo: sono troppo legato a queste terre. Come me tanti altri giovani ci credono. E’ con loro che voglio iniziare un percorso di condivisione e maturazione imprenditoriale". 21 anni appena, Edoardo Stefanini, è tra i più giovani imprenditori agricoli della provincia di Pisa. Titolare dell’azienda omonima con sede a Villamagna a Volterra, produce cereali ad uso zootecnico, grano duro e tenero ma anche olio e miele. Il suo progetto di sviluppo punta sulla filiera suina: allevare maiali e lavorare le loro carni per produrre salumi ed insaccati a km zero come faceva una volta il nonno ma con spirito imprenditoriale.

E’ il risultato dell’assemblea interprovinciale di Coldiretti che si è tenuta a Pisa alla presenza del presidente provinciale Fabrizio Filippi, del direttore Giovanni Duò e del segretario del movimento Cristian Calabrese. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo del movimento giovanile. Ne fanno parte, oltre al nuovo delegato, Eleonora Grassini (Volterra), Marco Pasquini (Santa Luce), Lorenzo Zaccari (Pisa), Tommaso Manganiello (Santa Luce), Massimo Filippi (Pisa) e Elia Fornai (Santa Luce).

La passione per l’agricoltura Edoardo Stefanini l’ha presa dal nonno da cui ha poi rilevato 36 ettari di terreni nel 2021 a cui ne ha aggiunti altri 10. La determinazione ed il bisogno di "cambiare le regole" invece l’ha maturata con l’esperienza diretta sbattendoci il naso: "Con i miei giovani colleghi imprenditori sono stato chiaro: dobbiamo lavorare insieme per creare nuove opportunità e provare a correggere ciò che non funziona. Crescere come imprenditore significa far crescere le nostre imprese". Il nuovo delegato di Coldiretti è uno dei 1.124 capoazienda con età fino a 40 anni laureati o diplomati in Toscana. Si è diplomato all’istituto agrario 'Enrico Fermi' di Pontedera e subito poco dopo ha aperto la sua azienda.

Con la testa sulle spalle, Edoardo non risparmia critiche al sistema dei bandi pubblici: "Sono rimasto fuori dal Piano di Sviluppo Rurale. Il mio progetto non è stato finanziato. Prendere la porta in faccia quando parti con un’avventura come questa, enorme quando sei giovanissimo, ti fa venire voglia di mollare. Ma non l’ho fatto. Sono qui". Edoardo succede a Marco Napoli, imprenditore zootecnico di Santa Luce, altro giovane che in questi anni è cresciuto tanto insieme alla sua impresa. "A nome di tutta Coldiretti vogliamo ringraziare Marco per il grande lavoro, impegno e dedizione di questi anni - spiega Coldiretti Pisa Livorno - Accogliamo a braccia aperte l’energia di Edoardo augurandogli buon lavoro".