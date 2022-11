L'Educazione finanziaria entra in classe

L'Educazione finanziaria arriva a scuola grazie alla nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa tramite il proprio gruppo dei professionisti in collaborazione con l'Istituto Superiore Galilei Pacinotti di Pisa che ha visto coinvolti oltre 80 studenti delle classi quarte e quinte di ragioneria. I consulenti finanziari Fabrizio Valdrighi, membro del consiglio direttivo di Confcommercio Professioni Pisa, e Francesco Iacoponi hanno incontrato studenti e studentesse nell'Aula magna dell'istituto per una vera e propria lezione sui temi più attuali legati al mondo della finanza.

“Un appuntamento inedito che abbiamo voluto organizzare nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria - spiega il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - ringraziamo l'Istituto Galilei Pacinotti, la professoressa coordinatrice dell'iniziativa Cristina Baccili e l'intero corpo docenti per averci dato l'opportunità di promuovere una maggiore consapevolezza della cultura finanziaria dialogando direttamente con i più giovani”.

Tanti gli argomenti trattati “dalla spigazione del conto corrente bancario e le sue differenze con il conto deposito fino a temi come l'inflazione e l'importanza di difendere i risparmi dalla perdita di potere d'acquisto, gli investimenti e le forme di risparmio gestito, concludendo con la pensione integrativa e la previdenza complementare. Tutti argomenti che a dispetto dell'età interessano anche i più giovani. Siamo felici dell'interesse dimostrato da ragazzi e ragazze per questo primo appuntamento che proseguirà la prossima settimana con un'altra mattinata formativa in collaborazione con l'Istituto Galieli Pacinotti, dove i professionisti di Confcommercio spiegheranno agli studenti cosa significa fare impresa oggi”.

“Un'iniziativa davvero importante per far conoscere da vicino e con esempi pratici e concreti temi così presenti nella nostra vita quotidiana, che interessano direttamente le nuove generazioni in un mondo in continua evoluzione” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.