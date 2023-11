Importante risultato conseguito dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana: ha ottenuto i finanziamenti erogati dal Ministero della Ricerca e Università con il V° bando della legge 338/2000 per la realizzazione di complessivi 5.400 nuovi posti letto nelle residenze universitarie di tutta Italia, destinati a borsisti. I fondi intercettati permetteranno al Dsu Toscana di implementare la propria offerta di alloggi per gli studenti fuori sede svantaggiati economicamente che ne hanno diritto.

Il Decreto Ministeriale 1488 del 6 novembre, recentemente emanato, riporta l’elenco dei progetti approvati, fra cui due presentati dal Dsu Toscana. Il primo è relativo ristrutturazione della residenza universitaria in via Bernardo Tolomei a Siena chiusa da qualche anno, per un totale di 51 posti letto ed un finanziamento di oltre un milione e 700mila euro. Il secondo, all’efficientamento energetico della residenza universitaria Fascetti in piazza dei Cavalieri a Pisa, oggi parzialmente in funzione, per 170 posti letto ed un finanziamento di un milione di euro.

L’Azienda dovrà quindi trasformare in progetti esecutivi i due progetti definitivi inviati al Mur oggetto di finanziamento, per poi bandire le apposite gare di affidamento dei lavori e giungere in tempi ragionevoli ad avere la piena funzionalità delle due strutture, implementando così l’offerta abitativa degli universitari fuori sede che rientrano nei requisiti di legge per l’ottenimento gratuito di un alloggio pubblico.

Molto soddisfatto dell’esito della partecipazione al bando il presidente del Dsu Toscana Marco Del Medico: "La notizia dei finanziamenti Mur per due nostre strutture dimostra l’impegno che l’Azienda sta mettendo per dare risposta alla crescente esigenza abitativa studentesca tramite interventi che riqualificano edifici esistenti da ripristinare per la piena funzionalità. Il merito va dato al nostro servizio tecnico e di approvvigionamenti e contratti che sotto la supervisione della Direzione generale ha saputo predisporre proposte progettuali convincenti, trovando il consenso del Ministero dell’Università che in un momento non facile ha deciso di dedicare risorse e impegno al tema della residenzialità universitaria".