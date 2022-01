Cascina: inaugurato il piano di efficientamento energetico con le nuovi luci del Municipio

Un nuovo impianto di luci a led illumina la facciata del Comune, con un effetto scenografico di grande impatto ma anche con un notevole risparmio energetico grazie all’abbattimento dei consumi. "Stiamo per concludere la prima parte dei lavori di efficientamento energetico - sottolinea il sindaco Michelangelo Betti - grazie a un finanziamento di 260.000 euro esterno alle casse comunali, quindi un intervento importante senza alcun costo per l’amministrazione. Siamo partiti dal centro storico e dagli assi viari principali, nei prossimi anni l’efficientamento riguarderà anche il resto del territorio. Il Municipio d’ora in avanti sarà dunque illuminato con luci a led multicolore e programmabili". All’accensione dei led, la facciata del Municipio ha così assunto un aspetto ben diverso dal solito, mostrandosi ai cittadini in tutto il suo fascino.

"Grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno di 260.000 euro e ad un ottimo lavoro di progettazione svolto dai tecnici dell'ufficio manutenzioni comunali - aggiunge il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici - abbiamo portato a termine un importante intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del nostro Comune. Abbiamo sostituito, con lampade a led, 60 lampioni sulla Tosco Romagnola, 64 a Navacchio, 30 a Casciavola, 17 a Pettori, 25 a Zambra, 126 a Cascina (via Pascoli, via della Pace, via Michelangelo, viale Comaschi, piazza Gramsci e parcheggio del Cimitero Monumentale) e 160 lampade nel centro storico (corso Matteotti, sotto portici, piazza dei Caduti e parco della Rimembranza)".

Tutti interventi che migliorano l’illuminazione e che faranno risparmiare parecchi soldi alle casse del Comune. "Sulla facciata del Municipio è stata installata una nuova illuminazione architettonica con apparecchio di illuminazione lineare a led multicolore e ad alta luminosità. L'intervento - conclude Masi - oltre a migliorare la qualità dell'illuminazione pubblica del Comune, porterà ad un risparmio energetico complessivo di 143.276 kW ogni ora, pari al 53% della spesa attualmente impiegata. Con il passaggio dalla luce delle vecchie lampade a vapori di sodio e mercurio alla luce del led, ci prendiamo cura dell'ambiente, miglioriamo la visibilità e la vivibilità notturna e aumentiamo la percezione della nostra sicurezza".