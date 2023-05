Efficientamento energetico alla scuola dell'infanzia di Sant'Andrea in Pescaiola

La scuola dell'infanzia di Sant'Andrea in Pescaiola, a San Giuliano Terme, è al centro di un piano di rinnovamento che prevede efficientamento energetico e manutenzione straordinaria. Gli interventi consisteranno nella riqualificazione degli infissi e dell’involucro edilizio, che permetteranno: valorizzazione del patrimonio immobiliare, miglioramento del comfort interno dei locali, una più vantaggiosa gestione economica in termini di manutenzione e di approvvigionamento delle forniture, oltre ad un perfezionamento della sicurezza.

Il miglioramento delle prestazioni termiche avverrà grazie a delle chiusure di vetrate previa sostituzione degli infissi esistenti con altri in alluminio a taglio termico e doppio vetro selettivo, adeguati alle attuali norme sulla sicurezza, ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti per le zone climatiche 'D'. La sostituzione dei serramenti esterni con nuovi aventi maggiori proprietà isolanti è tra gli interventi raccomandati nell’attestazione di prestazione energetica (Ape) dell’edificio.

Sull'implementazione delle prestazioni termiche del solaio del sottotetto, saranno adottati sistemi diversificati per il corpo originario ed in ampliamento in considerazione delle tipologie costruttive dei solai. Per il corpo originario è prevista l’applicazione di uno strato isolante continuo costituito da feltri in lana di roccia, da porsi all’estradosso dell’ultimo solaio; per il corpo in ampliamento è prevista la realizzazione di un controsoffitto termoisolante e fonoassorbente, avente anche prestazioni antisfondellamento e di reazione al fuoco, costituito da pannelli isolanti termico-acustico compositi ad elevata resistenza meccanica, con interposto strato isolante in lana di roccia.

Le prestazioni fonoassorbenti e termiche della nuova controsoffittatura garantiranno il rispetto dei parametri sull’abbattimento acustico negli ambienti scolastici, a sostituzione dell’attuale pannellatura (fonoassorbente) ormai non adeguata alle esigenze di qualità. Le prestazioni termiche dovranno garantire il rispetto dei valori limite di trasmittanza previsti dal dalla legge in vigore per le zone climatiche 'D'. Saranno poi realizzate opere complementari e/o di finitura, quali: l’imbiancatura interna dei locali, la sostituzione delle zanzariere, l’adeguamento dell’impianto di illuminazione interna.

"Il piano di miglioramento ed efficientamento della qualità delle strutture scolastiche del nostro Comune procede - affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessora all'Edilizia scolastica Lara Ceccarelli - grazie ad un investimento da 130mila euro per il quale siamo riusciti, grazie alla capacità dei nostri uffici comunali competenti, a captare un finanziamento Next generation dell'Unione europea. Recentemente, nello stesso stabile, sono stati eseguiti interventi di efficientamento energetico ed adeguamento normativo da parte della società Siram, tra cui la sostituzione del generatore di calore e dell'illuminazione con luci al led".