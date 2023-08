Cascina si prepara alle premiazioni del 48° 'Pulcino d'argento'

Nella mattina di giovedì 31 agosto è stata presentata la 48° edizione del 'Pulcino d’Argento', la storica serata dello sport che torna nella sua consueta cornice di piazza della Chiesa a Cascina. La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Pulcini di Cascina, guidata dal presidente Roberto Fiorentini. "Anche quest’anno siamo riusciti a portare a Cascina personaggi di alto livello nel panorama calcistico italiano - ha spiegato Fiorentini - Guardiamo però anche alla realtà locale nostra, non solo con i riconoscimenti all’Atletico Cascina, al Cenaia e al Pontedera, ma anche al fiorettista Filippo Macchi di Navacchio, campione europeo. Per arrivare a simili risultati dobbiamo lavorare un anno intero e siamo diventati più forti anche delle critiche: quando incassiamo la partecipazione di gente disponibile a fare anche 6-700 km, veniamo ripagati da ogni sforzo".

Sul palco, per le premiazioni, ci sarà anche l’amministrazione comunale. "La tradizione di questa manifestazione si intreccia con la soddisfazione di avere sul palco personaggi del calcio di livello nazionale e internazionale, che da un lato ritirano un premio e dall’altro esprimono un loro pensiero sullo stato attuale dello sport - ha aggiunto il sindaco Michelangelo Betti - E' sempre stato un appuntamento molto partecipato nell’ambito della Settimana della Misericordia. Scorrendo l’albo d’oro, vediamo la quantità di personaggi che hanno fatto la storia del calcio italiano e continuare questa tradizione è importante anche per l’amministrazione comunale. Anche la data scelta, il primo lunedì di settembre, è sempre stata ideale perché si colloca nella pausa del campionato per dare spazio alla nazionale".

A chiudere la presentazione dell’evento è stata l’assessore allo sport Francesca Mori. "Questo evento fa parte della nostra tradizione - ha detto - e permette di chiudere con il botto una rassegna estiva assai ricca. Sarà anche l’occasione per celebrare persone illustri del nostro territorio come Filippo Macchi, che ha accettato volentieri di essere presente nonostante i mille impegni. Questa manifestazione, incentrata soprattutto sul calcio, permette a Cascina di essere al centro dell’attenzione nazionale vista la caratura dei personaggi che vi partecipano".

L'elenco dei premiati

48° Pulcino d'Argento (una vita per il calcio): Alberto Aquilani (ex calciatore - allenatore Pisa S.C.), Simone Sozza (C.a.n.)

48° Fischietto d'Argento (arbitro debuttante in A): Ermanno Feliciani (C.a.n.)

46° Microfono d'Argento (sport e giornalismo) in memoria di Alfredo Provenzali: Leo Di Bello (Sky Sport)

44ª Penna d'Argento (carta scritta): Gianfranco Teotino (giornalista)

PREMIAZIONI ALLA MEMORIA

8° Premio Fabio Fiorentini: Aurelio Cavallini (ex Presidente Regionale Toscano F.I.G.C.); Matteo Trefoloni (ex arbitro e dirigente A.I.A.), ritira il premio dello scorso anno

24° Premio Romeo Anconetani: Aldo Dolcetti (ex calciatore Pisa S.C.)

31° Premio Arnaldo Carpita: Maurizio Zini (giornalista Teletruria)

30° Premio Francesco Menicucci: Matteo Guidi (calciatore Pontedera)

22° Premio Simone Redini: Tommaso Barbieri (calciatore Pisa S.C.)

3° Premio Franco Paternesi: Alessio Di Petrillo (assistente allenatore nazionale di Polonia)

OSPITI DELLA SERATA

Premio Arbitro Emergente A.I.A. Sez. Pisa: Federico Cremone

Premio Cascina nello sport: Riccardo Silvestri (direttore area comunicazione Pisa S.C.)

Premio Cascina nello Sport: Stefano Liberti (assistente arbitro C.a.n.)

Premio Cascina nello Sport: Edoardo Raspollini (assistente arbitro C.a.n.)

Premio Cascina nello Sport: Tiziano Reni (Pres. Comitato Regionale A.I.A.)

Premio Cascina nello Sport: Gaetano Masucci (calciatore Pisa S.c.)

Premio Cascina nello Sport: Atletico Cascina (per la promozione in 2° Categoria)

Premio Cascina nello Sport: S.C. Cenaia 1969 (per la storica promozione in Serie D)

Premio Cascina nello Sport: Filippo Macchi (campione europeo fioretto)

La serata sarà ripresa da Granducato TV e Teletruria e sarà presentata da Massimo Marini (PuntoRadio).