Morta per scattare una foto ricordo davanti alla discoteca: una giornata di vacanza finita in tragedia

Un dramma nato per regalarsi una foto davanti a quel locale che ha fatto la storia della musica dance tra gli anni '80 e '90. E' morta così Eleonora Parisi, la 43enne di Torino, in vacanza in Toscana insieme al compagno che abita a Firenze. I due avevano raggiunto Tirrenia con l'intenzione di farsi un bagno ma prima di arrivare in spiaggia la donna ha voluto farsi scattare una foto davanti al mitico locale Imperiale, oggi stabilimento balneare. Così si è attaccata alla trave di cemento che collega la riproduzione di due colonne romane in un giardino tra la terrazza alla fine di piazza Belvedere e il parcheggio, un'area privata recintata da vasi e piante. La trave si è però spezzata colpendo la donna sulla testa e sul collo. Inutili i tentativi di soccorso: la 43enne è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

All'esterno del giardinetto ci sarebbe un cartello di divieto di accesso. Ora spetta alle indagini chiarire eventuali responsabilità dei proprietari dell'area e l'esatta dinamica della tragedia. Il materiale è stato posto sotto sequestro per le verifiche necessarie

