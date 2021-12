Rinnovato il Consiglio provinciale: maggioranza al centrosinistra

Si sono completate nella nottata di domenica 12 dicembre le operazioni di spoglio delle schede elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia di Pisa. I votanti sono stati 383 pari al 71% degli aventi diritto. La lista 'Centro Sinistra per la Provincia di Pisa' ha avuto 267 voti, pari al 66,89 % per un peso ponderato di 55.170 voti. La lista 'Insieme per la Provincia di Pisa' ha ricevuto 114 voti, pari al 33,11% per un totale di 27.309 voti ponderati. Due le schede nulle.

Gli eletti per la lista 'Centro Sinistra per la Provincia di Pisa': Matteo Franconi, Olivia Picchi, Cristina Bibolotti, Simone Giglioli, Maria Scognamiglio, Sergio Di Maio, Arianna Buti, Giacomo Santi.

Gli eletti per la lista 'Insieme per la Provincia di Pis': Serena Sbrana, Silvia Squarcini, Giovanni Pasqualino, Paolo Moschi.

"Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale hanno avuto un'affluenza del 70.93%, 383 votanti su 540 aventi diritto, un'affluenza maggiore rispetto anche alle precedenti elezioni in cui l'affluenza si era fermata al 65.37%. Si è imposta la lista di Centro sinistra ('Centro sinistra per la Provincia') con il 66.89% contro il 33.11% della lista di 'Centro destra Insieme per la Provincia di Pisa'. Sono 12 dunque i Consiglieri Provinciali eletti, 8 del gruppo del centrosinistra e 4 del centrodestra, una rappresentanza definita di tutti i nostri territori del tessuto provinciale. Già a partire dai prossimi giorni definirò le deleghe che spettano ai Consiglieri di maggioranza in modo da metterci subito al lavoro per proseguire nel solco di un impegno proficuo dell'ente provinciale come Casa dei Comuni, a beneficio delle nostre Comunità, e con l'intento di gettare delle basi importanti per superare la crisi generata dalla pandemia e contribuire ad innescare una vera e reale ripartenza che coinvolga da vicino il territorio provinciale" afferma il presidente Massimiliano Angori.