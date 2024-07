Università: sette donne tra i nuovi direttori e direttrici di dipartimento

Cresce la presenza femminile ai vertici dell’Università di Pisa con sette donne appena elette a capo dei dipartimenti nell’ultima tornata elettorale conclusa lo scorso giugno. Di seguito l’elenco completo dei direttori e delle direttrici che entreranno in carica il 1° novembre per il quadriennio 2024-2028:

- Biologia Antonella Del Corso

- Civiltà e forme del sapere Sonia Maffei

- Economia e management Mariacristina Bonti

- Farmacia Vincenzo Calderone

- Filologia, letterature e linguistica Alessandro Lenci

- Fisica Chiara M.A. Roda

- Giurisprudenza Eleonora Sirsi

- Informatica Paolo M. Mancarella

- Ingegneria civile e industriale Luca Romoli

- Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni Renato Iannelli

- Ingegneria dell’informazione Sergio Saponara

- Medicina clinica e sperimentale Maurizia R. Brunetto

- Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia Duccio Volterrani

- Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali Cristina Nali

- Scienze della terra Giovanni Zanchetta

- Scienze politiche Andrea Borghini

- Scienze veterinarie Vincenzo Miragliotta

Le elezioni hanno riguardato 17 dipartimenti su 20, quindi tutti tranne Chimica e Chimica Industriale, Matematica, Patologia Chirurgica, Medica Molecolare e dell’Area Critica dove stanno svolgendo il proprio mandato rispettivamente Fabio Bellina, Giovanni Gaiffi e Grazia Chiellini.

"Sino al 2019 nei 20 dipartimenti del nostro Ateneo c’era una sola direttrice, nel 2023 ce n’erano tre, con l’ultima tornata elettorale appena trascorsa siamo arrivati ad otto - ha commentato il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi - è un segnale positivo nel viaggio verso la parità che ci vede impegnati come Ateneo nel promuovere le carriere femminili e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, un esempio recente in questo senso è stato lo stanziamento di 120mila euro per favorire la ripresa dell’attività di ricerca dopo la pausa obbligatoria per la maternità".

"Si tratta in sostanza di attuare misure e politiche per contrastare quel fenomeno che in letteratura viene definito leaky pipeline ovvero 'il tubo che perde', un’immagine che sta a identificare la progressiva dispersione delle donne man mano che ci si avvicina alle posizioni apicali. Questa elezione segna dunque un passo importante nella giusta direzione".