Alla Pentair di Lugnano Uil pigliatutto: 3 delegati su 3 eletti nella Rsu

Tre su tre, e la Uil fa l'en plein. Venerdì 9 ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu della Pentair a Lugnano (Vicopisano), azienda di 248 dipendenti che produce pompe per l'estrazione dell’acqua.

"La Uilm conquista 3 Rsu su 3 grazie a 141 voti su 170 complessivi, pari all’83%. Per i metalmeccanici della Uil sono risultati eletti Francesco Ventavoli, il più votato grazie a 111 preferenze, Matteo Bernardini con 13 e Matteo Centi con 9 - fanno sapere dal sindacato - nelle precedenti elezioni la Uilm aveva conquistato 2 Rsu su 3, grazie a 106 voti. Fino a pochi anni fa le tute blu della Uilm non erano presenti in azienda e in poco tempo hanno conquistato tutti gli Rsu disponibili".

"Il segretario generale Rocco Palombella e tutta la segreteria nazionale si congratulano con il segretario generale di Pisa Samuele Nacci, con tutta la struttura territoriale, con i delegati eletti, gli attivisti e gli iscritti che hanno contribuito a questo risultato strabiliante e sorprendente fino a pochi anni fa, augurando loro buon lavoro" concludono dal sindacato.