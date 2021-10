Vecchiano, domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota: le informazioni utili

Domenica e lunedì 3 e 4 ottobre seggi aperti a Vecchiano per le elezioni amministrative in cui si eleggono il sindaco e il Consiglio Comunale. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Ecco le modalità e servizi predisposti dal Comune di Vecchiano. L'ufficio elettorale ricorda anzitutto che per votare è necessario esibire la tessera elettorale personale. Chi avesse smarrito la tessera, o ha esaurito gli spazi nella stessa, può chiedere il duplicato presso l’ufficio elettorale. A tale scopo, l’ufficio rimarrà aperto anche sabato 2 ottobre dalle ore 9 alle ore 18. E’ inoltre possibile ottenere il duplicato nelle giornate della votazione, sempre all’ufficio elettorale, fino alla chiusura della votazione. La votazione si svolgerà domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle 7 alle 15 e lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

L'ufficio elettorale raccomanda di verificare se sono esauriti gli spazi sulla propria tessera elettorale. In tal caso è necessario ottenerne un duplicato, recandosi con la vecchia tessera presso l'ufficio elettorale negli orari più sopra indicati. Come di consueto, il Comune di Vecchiano mette a disposizione un pulmino per il trasporto ai seggi dei cittadini portatori di handicap e di quanti hanno difficoltà a recarsi ai seggi con mezzi propri. Il pulmino sarà attivo la domenica del voto dalle 15 alle 20. Per usufruirne è sufficiente telefonare all’ufficio elettorale (050 859632), anche nella stessa giornata di domenica.

L’ufficio elettorale ricorda che tutte le sezioni sono dotate di cabina per portatori di handicap e le cabine complessive in ogni seggio saranno 4, per evitare code e disagi. L’ubicazione dei seggi non ha subito modifiche rispetto alle precedenti consultazioni. All’interno del plesso di Migliarino la sezione 9 è stata collocata al primo piano, con impianto di montascale, per evitare assembramenti. In tutti i plessi, tranne che in quello di Avane, è assicurata un’uscita distinta rispetto all’ingresso. Si ricorda che per votare non è obbligatorio il green pass.

Nel caso di elettori impediti ad esprimere da autonomamente il voto che volessero farsi accompagnare in cabina, è possibile esercitare tale diritto facendo apporre un codice sulla propria tessera elettorale dall’ufficio elettorale. Il codice è apposto nel rispetto del diritto alla riservatezza, dietro esibizione del certificato medico rilasciato presso la sede dell'azienda Usl di Vecchiano (Ospedaletto), via della Rocca 26. Presso la medesima sede è inoltre possibile recarsi per le certificazioni necessarie di quegli elettori che, essendo fisicamente impediti a lasciare il domicilio per dipendenza da apparecchiature elettromedicali o altro, volessero votare a domicilio. Possono inoltre votare a domicilio gli elettori che non possono lasciarlo per motivi Covid. Il modulo e le modalità della domanda si trovano sul sito internet del Comune.

Il Comune allestirà la sala del Consiglio comunale per la proiezione dei risultati elettorali a partire dalle ore 15 di lunedì 4 ottobre. La sala, presso la quale sarà collocata anche la sala stampa, sarà a disposizione degli addetti ai lavori e di tutti i cittadini (nei limiti della capienza consentita) per conoscere in tempo reale i dati che saranno comunicati dalle sezioni. La sala sarà accessibile in base alle prescrizioni anticontagio da Covid19. Gli elettori chiamati al voto sono 5005 maschi e 5369 femmine per un totale di 10374. Sono compresi in tale numero gli elettori residenti all’estero e 33 cittadini comunitari iscritti nelle apposite liste per le elezioni comunali (14 maschi e 19 femmine). Per informazioni Ufficio Elettorale 050859632/61.