Elezioni 2022, Fratelli d'Italia: "Cambiati gli equilibri nel centrodestra a livello regionale e locale"

Si dicono contenti per "un risultato che va oltre le aspettative" i membri di Fratelli d'Italia, che a Pisa ieri pomeriggio, lunedì 26 settembre, hanno commentano i risultati delle recentissime elezioni politiche 2022. Di fatto una vittoria per il partito di Giorgia Meloni che "rivendica - spiega Diego Petrucci, consigliere regionale per Fdi - la leadership del centro destra a livello sia regionale sia locale. Questo significa che sulle scelte programmatiche, comunicative e sulla guida della coalizione ci sarà una leadership del nostro partito".

"Un risultato storico - aggiunge Giulia Gambini, capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Pisa - che vede il nostro partito in una crescita grandissima, già percepita durante la campagna elettorale. Ci rendevamo conto che i cittadini ci stavano riconoscendo come un partito coerente e vicino alle loro esigenze".