La professoressa Palagi nel comitato scientifico del Bioparco di Roma, il più antico d'Italia

La professoressa Elisabetta Palagi, etologa del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, è entrata a far parte del nuovo comitato scientifico del Bioparco di Roma, il giardino zoologico più antico d'Italia situato all'interno di Villa Borghese che ospita attualmente circa 1200 animali. La nomina è stata conferita direttamente dal sindaco della capitale Roberto Gualtieri e la professoressa resterà in carica per i prossimi tre anni.

Elisabetta Palagi è stata scelta per le sue ricerche sul comportamento animale sia in cattività sia in natura. Il confronto fra le due differenti condizioni permette infatti di capire molto della biologia di una specie, delle sue capacità cognitive e soprattutto quali sono (se ci sono) gli aspetti del comportamento che in cattività richiedono più attenzione. Tutto ovviamente per migliorare il benessere degli animali.

Il nuovo comitato scientifico comprende il presidente Enrico Alleva, etologo, accademico dei Lincei, vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, Elsa Addessi dell'istituto scienze e tecnologia della cognizione del Cnr di Roma, Federica Pirrone, medico veterinario, etologa e professoressa all'Università degli Studi di Milano e Carlo Rondinini professore di zoologia all'Università Sapienza di Roma.

"E’ un onore far parte di questo gruppo che vede coinvolte persone di altissimo livello culturale - dice Palagi - per me sarà quindi un'occasione non solo di contribuire a qualcosa di davvero importante, ma anche di imparare tantissimo dalle esperienze degli altri colleghi".