Emergenza: nuovi contributi a Calci per sostenere le famiglie in difficoltà

Sono 71 i nuclei familiari che riceveranno nei prossimi giorni un ulteriore aiuto economico diversificato a seconda del numero dei componenti. "Una misura fortemente voluta dall’amministrazione comunale che, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria - si legge in una nota del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e del vicesindaco con delega al Sociale Valentina Ricotta - ha voluto fare ancora una volta la sua parte per sostenere le situazioni più delicate della comunità".

Sono stati infatti stanziati 35mila euro (a valere sulle risorse del 'fondone' governativo e una parte grazie ad una gestione oculata del bilancio comunale) per sostenere le 71 famiglie calcesane che avevano fatto richiesta e che, in seguito ad un lavoro di istruttoria e verifica degli uffici comunali, sono risultate destinatarie di questa misura. Nei prossimi giorni toccherà dunque alla ragioneria del Comune effettuare i mandati di pagamento.



Entrando nel dettaglio, dati alla mano, sono stati destinati 251,80 euro a coloro che si trovano in difficoltà e che vivono soli, 503,60 euro per i nuclei composti da 2/3 persone, 671,46 euro per quelli composti da 4/5 membri e 839,33 per nuclei familiari formati da 6 o più persone. 71 famiglie. Un dato, che se raffrontato ai 118 nuclei familiari aiutati ad inizio anno, fa intravedere un miglioramento delle condizioni per alcune decine di nuclei familiari anche se il numero delle richieste di aiuto è ancora molto superiore rispetto alle 25 famiglie più in sofferenza nel periodo pre-pandemia. A concludere il sindaco Massimiliano Ghimenti: "Grazie al lavoro dei nostri uffici aiuteremo ulteriormente 71 nuclei familiari e riusciremo a farlo in tempo per le festività natalizie. Era infatti un preciso obiettivo affinché il Natale potesse essere un pochino più sereno anche per chi è in difficoltà".