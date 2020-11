Emergenza Covid a Cascina: attivo il numero verde, mascherine in distribuzione

Il centro operativo comunale di Cascina sta riavviando tutte le funzioni per la gestione del contrasto alla pandemia da Covid-19: è tornato operativo il numero verde per informazioni sulle misure attive per il Comune di Cascina, mentre è in corso la distribuzione delle mascherine gratuite.

Il numero è attivo tutti i giorni, domeniche comprese, tra le 9 e le 12 e tra le 15 e le 17. Chiamando l’800.017.728 è possibile, per esempio, richiedere la consegna della spesa a domicilio e avere indicazioni sulle modalità di ulteriore ritiro delle mascherine chirurgiche fornite dalla Regione Toscana.

Proprio la distribuzione delle mascherine ha marcato la nuova partenza del Coc. La settimana scorsa, grazie all’impegno delle associazioni di volontariato, è stato consegnato il 60% degli oltre 220mila pezzi assegnati dalla Regione Toscana al nostro Comune. Pubblica Assistenza di Cascina, Misericordia di Cascina, Misericordia di Latignano, Croce Rossa di San Frediano e La Racchetta hanno garantito punti di ritiro in tutto il territorio comunale. Il segno della capacità di collaborazione tra associazionismo e istituzioni locali in questo periodo di emergenza.

E' inoltre attivo anche per Cascina il servizio di supporto psicologico, promosso dalla Salute Mentale della ASL Toscana nord ovest, rivolto alle persone in isolamento domiciliare perché positive al Covid. Allo sportello di ascolto si può accedere attraverso il medico di famiglia oppure contattando i numeri 050.959701 e 050.959731 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.