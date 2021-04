Emergenza, Fondazione Pisa stanzia nuovi fondi per i Buoni spesa comunali

Ricostituito per il 2021 il fondo destinato a sostenere le persone in difficoltà

La Fondazione Pisa prosegue nell’erogare risorse ai Comuni del territorio chiamati a fronteggiare le richieste di sostegno provenienti dai soggetti più esposti alla crisi in atto, nel perdurare delle conseguenze sociali ed economiche dovute alla pandemia. Fondazione Pisa ha infatti provveduto a ricostituire, anche per l’anno 2021, un apposito fondo (già attivato nella prima fase della crisi pandemica) destinato a sostenere le persone in difficoltà del proprio territorio di riferimento istituzionale, in aggiunta alle risorse rese a tal fine autonomamente disponibili dagli enti territoriali.

Nelle ultime settimane alcuni Comuni hanno già fatto richiesta per poter accedere nuovamente alle risorse del fondo e intervenire dando sostegno alle situazioni di bisogno presenti sul rispettivo territorio. Onde poter effettuare il costante monitoraggio dei bisogni emergenti dal territorio, anche nella prospettiva di poter impostare per tempo eventuali ulteriori misure di intervento, la Fondazione ha invitato gli Enti beneficiari a trasmettere apposita reportistica circa l’impiego del contributo ricevuto.

Ricordiamo che Fondazione Pisa, da marzo a giugno 2020, nella prima fase dell’emergenza, ha sostenuto le richieste del genere provenienti dai Comuni con un contributo complessivo pari ad oltre 800mila euro. Attingendo a queste risorse, i Comuni sono stati in grado di erogare buoni spesa per far fronte alle numerose richieste delle classi sociali più fragili ed esposte alle conseguenze della crisi economica causata dalla pandemia. Sempre nel corso dello scorso anno ulteriori risorse, per un importo equivalente, sono state rese disponibili dalla Fondazione per sovvenire ad ulteriori esigenze e necessità di enti istituzionali impegnati in prima linea nel fronteggiare l’emergenza.