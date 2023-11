Pontedera piegata dal maltempo: "Situazione sta tornando gradualmente sotto controllo. Piovuti oltre 210 millimetri"

'Eccezionale', 'straordinario' e 'sconvolgente': sono i tre aggettivi utilizzati dal sindaco Matteo Franconi per fotografare la situazione del territorio di Pontedera investito, nella giornata di giovedì 2 novembre, da un evento atmosferico incredibilmente violento. "In poco più di due ore - ha spiegato il primo cittadino nel corso del punto stampa al quale hanno partecipato anche l presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, l'assessore alla protezione civile Mattia Belli e il vicesindaco Alessandro Puccinelli - la perturbazione ha fatto piovere su Pontedera oltre 210 mm di acqua".

"Oltre cento solo le segnalazioni che sono arrivate alla Sala operativa della Protezione civile dai cittadini, più altre da forze dell'ordine e squadre impegnate sul territorio". Franconi prosegue:"E' stato un evento che ha colpito il centro cittadino ma anche il quartiere adiacente il villaggio scolastico, l'ospedale e la zona industriale di Gello. In questo momento è in corso un lavoro intenso per cercare di rispondere a tutti. Sul posto anche la colonna mobile della Protezione civile regionale e l'esercito".

"Da segnalare anche movimenti franosi nelle frazioni di Montecastello, La Rotta e Treggiaia. Ci sono tutta una serie di situazioni che vanno attenzionate. Ai cittadini chiedo prudenza - puntualizza Franconi - la Sala operativa è sempre aperta. In centro città si muovono gruppi di volontari e cooperative a servizio delle attività produttive, per supportarli in questo momento e pensando già a lavorare per la predisposizione della documentazione per la richiesta di contributi in caso di calamità".

Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo invece si è soffermato su altri aspetti: "Il livello dei fiumi attualmente è sotto controllo. Esprimo anche un cauto ma concreto ottimismo sulla concessione dello stato di emergenza nazionale e rinnovo con forza l'invito ai cittadini di stare a casa per facilitare le operazioni, anche in previsione di un possibile ritorno del brutto tempo nelle prossime ore".

L'assessore alla protezione civile Mattia Belli ha concluso stilando il bilancio delle decine di interventi effettuati su allagamenti e smottamenti: "Abbiamo dato la priorità alle aree pubbliche, i sottopassi sono quasi tutti liberi. Disagi nella frazione di Santa Lucia anche per l'esondazione di alcuni rii". Il vicesindaco Alessandro Puccinelli ha aggiunto: "Ci sono diverse squadre di Geofor al lavoro per ritirare materiali rovinati dall'acqua e che saranno conferiti in un'area di raccolta in piazza del mercato".