Maltempo a Pisa e provincia, Confcommercio e Confesercenti: "Programmazione e coordinamento negli aiuti"

"Sono tantissime le attività dislocate in tutta la provincia di Pisa, dal litorale alla Valdera, fino alla zona del Cuoio, che hanno riportato danni gravissimi a causa della straordinaria ondata di maltempo di queste ore" spiega il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. "Negozi allagati, merce irreparabilmente rovinata, danneggiamenti coperture e strutture di pubblici esercizi e stabilimenti balneari: pioggia e vento hanno flagellato attività commerciali e locali di tutta la provincia, un'emergenza di proporzioni devastanti".

"Siamo vicini alle decine di imprenditori che hanno subito danni a causa di questa alluvione che ha coinvolto larga parte della nostra provincia. E’ importante che il governo abbia subito decretato lo stato di emergenza, passo che ci auguriamo acceleri non solo gli interventi di emergenza ancora necessari ma anche le pratiche di risarcimento per i danni subiti. A tale proposito ci mettiamo da subito a disposizione con i nostri uffici per raccogliere le segnalazioni e convogliare le domande". E’ Claudio Del Sarto, coordinatore provinciale di Confesercenti Toscana, a commentare quanto accaduto nella nottata di giovedì 2 novembre e che ha portato a gravissime conseguenze per tante attività commerciali, compresa quella della presidente Valdera Cuoio Futura Cavallini.

"Ci stanno arrivando continue segnalazioni da parte di imprenditori e commercianti con negozi e attività impraticabili che stanno facendo la conta dei danni subiti. Dopo la proclamazione dello Stato di emergenza chiediamo alla Regione, agli amministrazioni locali e alle autorità competenti di attivarsi immediatamente per stanziare in tempi rapidissimi i fondi necessari per sostenere le attività danneggiate" aggiunge Pieragnoli.

"Abbiamo visitato le attività commerciali del corso Matteotti a Pontedera - prosegue Del Sarto - toccando con mano i danni che l’acqua ha fatto in pochissime ore. Anche l’attività della nostra presidente Valdera Cuoio ha subito le conseguenze di una alluvione che sicuramente di tale portata non si ricordava da anni. Appena passata la fase dell’emergenza e dei soccorsi - conclude il coordinatore provinciale di Confesercenti Toscana - ci metteremo subito al tavolo con le amministrazioni comunali e con la Regione per passare alla fase dei risarcimenti Ci aspettiamo risposte concrete e immediate per dare la giusta spinta alla ripartenza di tutte quelle attività in ginocchio".

"Servono un coordinamento efficace, una rapidissima programmazione e lo stanziamento di tutti i fondi necessari, snellendo al massimo le procedure burocratiche" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Nessuno deve essere lasciato indietro in questa emergenza, servono risposte chiare e tempestive: ci sono imprese che potrebbero non riuscire a risollevarsi da questa calamità".

"In questa situazione di straordinaria emergenza apprezziamo la decisione del Comune di Pontedera di non far svolgere il mercato settimanale per motivi di sicurezza. La nostra solidarietà e vicinanza vanno a tutte le aziende e gli imprenditori colpiti e alle loro famiglie" conclude Pieragnoli. "In seguito alla richiesta della Protezione Civile ci siamo attivati immediatamente per contattare le strutture ricettive e pubblici esercizi dei territori più colpiti in grado di dare ospitalità e assistenza a sfollati e soccorritori. Per qualsiasi necessità Confcommercio Provincia di Pisa è a disposizione al numero 3470829876 o alla mail info@confcommerciopisa.it".

"Un vento di libeccio di una tale forza non si ricordava da moltissimi anni - racconta Gianluca Tiozzo, presidente dei balneari pisani di Fiba Confesercenti - e le conseguenze sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Il lungomare invaso questa volta anche dall’acqua, alcuni stabilimenti balneari pesantemente danneggiati. Crediamo siamo il momento di mettere il futuro di Marina di Pisa al centro dell’agenda politica. Non solo per la sicurezza del lungomare e dell’abitato ma anche dal punto di vista della viabilità visto che il vento ha ancora una volta portato alla chiusura del viale D’Annunzio con tutte le conseguenze che questo comporta. Ci auguriamo che lo stato di emergenza decretato dal governo per la Toscana - conclude Tiozzo - sia la spinta non solo ad una serie di interventi nell’immediato per facilitare i soccorsi, ma che serva per lavorare ad interventi strutturali che attendiamo da anni e che, con i cambiamenti climatici ormai evidenti, sono necessari contrastare eventi che prima erano rari ed ora purtroppo molto frequenti".