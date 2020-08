A San Giuliano Terme torna Enigmando

Torna l'enigmistica a San Giuliano Terme, con i rebus in vetrina e il cruciverba musicale che sono stati allestiti in 18 esercizi commerciali sangiulianesi. I moduli con l'elenco dei negozi partecipanti sono a disposizione negli esercizi e nelle strutture recettive, o scaricabili su https://enigmando.it o sulla pagina Facebook dedicata all'evento. Fra le schede con le soluzioni esatte saranno estratti i vincitori dei premi, offerti dagli esercenti del CCN San Giuliano Terme, durante la serata finale, che si svolgerà il 30 agosto in Piazza Italia.

La scheda dovrà essere imbucata in un'apposita urna presso la cartoleria Carta&penna, in via Statale Abetone, 9, entro le ore 19:00 del 30 agosto. È possibile concorrere anche con il rebus presente sulla locandina dell'evento. Quest'anno ci sarà anche un’importante novità. Infatti, per la prima volta la tradizione dell'enigmistica sarà coniugata con le moderne tecnologie. Sarà possibile utilizzare 'Al volo!': un gioco che, trasporta l'antica tradizione degli indovinelli, nel mondo delle App per smartphone con l'utilizzo di concetti di realtà virtuale e intelligenza artificiale. Inquadrando con il proprio cellulare la locandina questa prenderà vita ed un uccellino in 3D darà il via ad una caccia e, di diagramma in diagramma, i suoi amici interattivi faranno da guida fino alla soluzione finale.

Domenica 30, alle ore 21:00, in Piazza Italia gran finale con il cruciverba musicale a premi firmato Massimo Malaguti, con definizioni musicate o interpretate dal vivo, e premiazione degli estratti fra i solutori della gara dei rebus, della locandina e di 'al volo!'. La regia della serata sarà affidata a Cristiana Traversa. L'evento è promosso dal Centro Commerciale Naturale e dal Comune di San Giuliano Terme, ed è curato dagli enigmisti Alfredo Baroni e Luca Patrone.