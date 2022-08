Nelle vetrine dei negozi di San Giuliano Terme i rebus di 'Enigmando'

E’ già partita la corsa alla soluzione dei rebus presenti nelle vetrine delle attività commerciali sangiulianesi per l’ottava edizione di 'Enigmando'. Il festival dell'enigmistica, nonché evento inserito nel calendario del Settembre Sangiulianese, in passato organizzato dal Centro Commerciale Naturale, vedrà la sua serata conclusiva sabato 3 settembre con il grande cruciverba musicale in Piazza Shelley.

Da sabato scorso nelle vetrine delle attività sono disponibili i rebus che andranno risolti e consegnati entro le ore 19 del 3 settembre per poi concorrere all’estrazione dei vincitori. "Enigmando fa ormai parte della tradizione culturale sangiulianese - commentano Uliva e Valentina Foà, ideatrici e organizzatrici della manifestazione - e siamo contente che sia sostenuto e apprezzato dall'amministrazione comunale, da Confesercenti, dal Ccn, dal mondo del commercio e dalla comunità, non solo sangiulianese".

I rebus sono esposti nelle vetrine degli esercizi commerciali aderenti e con gli appositi moduli si dovrà scrivere le soluzioni ed imbucarle nell’urna predisposta presso la Nuova Casa del Regalo in largo Shelley. Ecco gli aderenti: BluBay Concessionaria Ford piazza Italia, Ristorante La Sora Bruna viale Boboli, Panetteria Toscana piazza Italia, Tabaccheria Bandini piazza Italia, Bar Pasticceria Salsedo piazza Italia, Montepisano Store largo Shelley, Circolo Ricreativo Comunale largo Shelley, Rosticceria Salsedo piazza Italia, Galateria Salsedo piazza Italia, L’Angolo delle Erbe largo Shelley, Ottica Brunetto largo Shelley, Lavanderia Daniela largo Shelley, Hotel Bagni di Pisa largo Shelley, Nuova Casa del Regalo largo Shelley, Farmacia Dinucci via King e Conad via King.

Secondo il responsabile area pisana di Confesercenti Simone Romoli "Enigmando si è consolidata come un'iniziativa capace di collegare la comunità sangiulianese e gli operatori commerciali attraverso il divertimento nel solco della tradizione enigmistica locale. Un appuntamento che negli anni ha dimostrato anche la sua capacità attrattiva dalle zone limitrofe. Complimenti alle organizzatrici e ai commercianti che parteciperanno".