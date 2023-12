Santa Croce: svelato il nome del vincitore dell'Amaretto d'oro 2023

Santa Croce sull'Arno in festa per celebrare il suo dolce tradizionale. Si è svolta venerdì 8 dicembre la trentunesima edizione della Festa dell’Amaretto, con la tradizionale sfida culinaria tra gli amarettai per il dolce più buono, mostra mercato, mercatino di Natale, musica, giochi e spettacoli per bambini, concerti e cooking show.

Tante le persone e le famiglie, che hanno partecipato alle iniziative, passeggiando in piazza Matteotti tra i banchi degli amarettai, e partecipando alle iniziative.

Il concorso Amaretto d’Antan, la gara riservata a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che custodiscono una ricetta di famiglia e vogliono cimentarsi nella preparazione del dolcetto tipico è stato vinto da Francesco Briganti (9 anni) mentre il premio Amaretto d’Oro 2023, ideato dalla Gioielleria Baroni è stato assegnato alla pasticceria enoteca Vacchetta.

In mattinata in piazza Garibaldi e in via Turi si è tenuto il tradizionale addobbo dell'albero di Natale Unicef da parte degli alunni di tutte le scuole di Santa Croce sull’Arno.

La festa è stata organizzata da Comune di Santa Croce sull’Arno, dagli Amarettai santacrocesi, dai commercianti del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull’Arno con la preziosa collaborazione di Confcommercio e il patrocinio della Regione Toscana.