Lutto nel mondo medico pisano: è scomparsa la cardiologa Enza Fommei

E’ scomparsa domenica mattina la dottoressa Enza Fommei, nota cardiologa, ricercatrice del Cnr di Pisa e docente universitaria di Fisiologia clinica, da qualche anno in pensione. La notizia ha destato profonda commozione negli ambiti medici, dove la dottoressa Fommei era nota non solo per la sua preparazione e competenza scientifica, ma anche e soprattutto per le doti, non comuni, di umanità e sensibilità nei confronti dei pazienti.

Grossetana, aveva studiato a Pisa e a Pisa aveva svolto tutta la sua vita familiare e lavorativa. A Pisa sono cresciuti e hanno vissuto e studiato i suoi figli, Francesco e Irene Baratto, il primo medico nel reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale di Grosseto e l’altra biotecnologa a Parma. Lascia i suoi due ragazzi e il marito, l’architetto Alessandro Lenzi, funzionario dell’Asl grossetana.

Enza Fommei aveva 71 anni e negli ultimi tempi era rientrata nella sua amata Grosseto dove mercoledì 23 febbraio si svolgeranno i funerali.