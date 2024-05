Polizia di Stato, Equilibrio Sicurezza e Lo Scudo insieme: Fabio Comparini segretario a Pisa

Anche a Pisa, come in tutta Italia, due sigle molto attive del sindacalismo di Polizia – Lo Scudo ed Equilibrio Sicurezza - uniscono le loro fila per una nuova e più incisiva azione di rappresentanza del personale della Polizia di Stato.

Con questa unione di intenti e di quote di rappresentanza, Lo Scudo - nato tredici anni fa proprio a Pisa e di lì diffusosi in varie province italiane - entrando a far parte di Equilibrio Sicurezza ne colloca al vertice della segreteria pisana Fabio Comparini, che de 'Lo Scudo' è stato uno dei fondatori.



“La lunga esperienza acquisita da Comparini in anni di attività sindacale, anche a livello nazionale, ne fanno una assoluta garanzia di competenza e serietà - comunica la segreteria di ES - già nei prossimi giorni il neo segretario generale provinciale avvierà una serie di incontri prima con gli aderenti al sindacato, per raccoglierne le istanze e le esigenze, poi con la dirigenza degli uffici della Polizia di Stato per rappresentarle e darvi soluzione”.



Altro importante ruolo è stato assegnato a Pietro Taccogna, dirigente sindacale da molti anni a Pisa e a livello nazionale, che di Equilibrio Sicurezza diviene presidente nazionale. “Ringrazio i vertici di Equilibrio Sicurezza e in primis il segretario generale nazionale, l’amico Vincenzo Chianese, per questo prestigioso incarico. Il mio impegno sarà quello di meritare questo ruolo e di mettere a disposizione dell’organizzazione l’esperienza maturata in quasi quarant’anni di rappresentanza sindacale, con un ideale passaggio del testimone a quanti guidano le segreterie provinciali e che rendono Equilibrio Sicurezza una forte realtà del sindacalismo di Polizia. Ringrazio anche quanti, in questi lunghi anni, mi hanno affidato la loro rappresentanza, della quale spero di essere stato sempre meritevole”.



Equilibrio Sicurezza è una delle prime componenti della Federazione FSP Polizia di Stato – ES-LS – CONSAP – MP, che proprio a Pisa, guidata da Lorenzo Cardogna, ha una forte rappresentanza.