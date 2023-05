Presentati gli equipaggi per la 68ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane

Gli equipaggi che rappresenteranno la città di Pisa nella 68ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane sono pronti alla partenza per Venezia: il 2 e 3 giugno, in concomitanza con il Salone Nautico, si svolgerà l'importante evento Tradizione.

La nuova guida tecnica dell’allenatore Massimo Dovicchi ha introdotto importanti novità. Per la prima volta quest’anno, nella regata degli equipaggi misti/femminili sui 1000 metri che si terrà il 2 giugno, Pisa presenterà un equipaggio interamente femminile. La categoria è stata introdotta per la prima volta ad Amalfi a giugno 2022 e da appuntamento collaterale sta diventando sempre più parte integrante della regata.

Il 3 giugno alle 18 si terrà la regata maschile sui 2mila metri, coperta da diretta televisiva su Raidue. "Lo staff - scrive in una nota l'organizzazione - ringrazia il sindaco Michele Conti e l’assessorato alle Tradizioni della storia e dell’identità del Comune di Pisa, nelle persone dell’assessore Filippo Bedini, del dirigente dottor Giuseppe Bacciardi e dell’ingegner Pietro Bottici, che hanno alacremente lavorato in questi mesi per la riuscita dell’evento. Un importante supporto è stato fornito dalla Lega Navale Italiana nella persona del Presidente Enzo Meucci. Si ringraziano gli sponsor Toscana Energia e Marina Development Corporation".

Il nuovissimo equipaggio femminile è composto da Chiara Sacco, Ylenia Dovicchi, Sonia Boesini, Beatrice Lori, Denise Bendinelli, Ginevra Agostini, Elisabetta Marconcini, Eva Giuliani, Carlotta Niola, Miura Lenzi; il timoniere sarà Marco Bellani.

L’equipaggio maschile è costituito da Daniele Sbrana, Simone Barandoni, Matteo Colombini, Edoardo Pagni, Lapo Nicola Vitarelli, Federico Franchini, Ferdinando Martirani, Giulio Francalacci, Yari Pantani, Emanuele Giarri, e il timoniere è Gabriele Ciulli.

Il nuovo allenatore, all’esordio, è Massimo Dovicchi, coadiuvato dai nostromi Emanuele Rinaldi e Federico Romani. La guida tecnica è nelle mani del direttore sportivo Tommaso Antoni.