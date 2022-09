Ci siamo: è il giorno della Regata delle Repubbliche Marinare

Pisa ha vinto nel pomeriggio di sabato sulle acque dell'Arno il Palio remiero con equipaggi misti della 67ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane. La gara si è svolta su una distanza di mille metri, con partenza da Ponte della Cittadella e arrivo allo Scalo dei Renaioli.

Nella classifica Pisa è stata seguita da Amalfi, Genova e Venezia.

E’ la seconda volta in assoluto che si svolge il Palio remiero con equipaggi misti. La prima volta era stata ad Amalfi, ad inizio giugno scorso: in quel caso ad aggiudicarsi la competizione era stata Genova, seguita da Pisa, Amalfi e Venezia. L’obiettivo, per le prossime edizioni della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, è quello di trasformare la gara con equipaggi misti in una competizione tutta al femminile.

Questa la composizione dell’equipaggio misto pisano:

Equipaggio

TIMONIERE

Nicolas Crovetti

Ginevra Agostini

Simone Barandoni

Mirko Barbieri

Chiara Benevenuto

Alessandro Ciucci

Chiara Di Pede

Clara Massaria

Daniele Sbrana

Staff Tecnico

ALLENATORE

Massimiliano Landi

DIRETTORE TECNICO

Tommaso Antoni

La cerimonia commemorativa della prima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane

A seguire si è svolta una cerimonia commemorativa della prima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane. La celebrazione nella Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano alla presenza delle delegazioni delle quattro città e introdotta dall’assessore alla Storia e all’identità di Pisa Filippo Bedini.



Porta infatti la data del 1° luglio 1956, giorno della prima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, la lapide che si trova sul pavimento davanti all’altare della chiesa. Venne posta dalla Lega navale italiana in memoria di “tutti coloro che del mare vissero e pel mare perirono”. La lapide contiene anche i simboli delle quattro Antiche Repubbliche Marinare, Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.

A seguire, in piazza dei Cavalieri, il saluto di benvenuto del sindaco di Pisa Michele Conti e la premiazione del Palio Remiero con equipaggi misti che si è svolta nel pomeriggio e che ha visto appunto il successo di Pisa. A premiare gli equipaggi anche il sindaco di Amalfi Daniele Milano, l’assessore alle Politiche dello sport e turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi e il consigliere comunale delegato alla Tutela delle tradizioni del Comune di Venezia Giovanni Giusto.

A chiudere la giornata la presentazione degli equipaggi delle 4 imbarcazioni che si sfideranno oggi, domenica 11 settembre, per la conquista della 67ª edizione delle Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Gli equipaggi

Pisa

TIMONIERE

Gabriele Ciulli

Federico Dini

Giulio Francalacci

Emanuele Giarri

Edoardo Margheri

Emanuele Meliani

Matteo Pedani

Matteo Stefanini

Simone Tonini

NOSTROMI

Edoardo Bellani

Luigi Mostardi

Luca Possenti

Staff Tecnico

ALLENATORE

Massimiliano Landi

DIRETTORE TECNICO

Tommaso Antoni

Amalfi

TIMONIERE

Vincenzo Di Palma

Alberto Bellogrado

Luigi Lucibello

Andrea Maestrale

Mario Paonessa

Luca Parlato

Luigi Proto

Giovanni Ruocco

Aniello Sabbatino

RISERVE

Gabriele Amato

Antonio Zaffiro

Staff Tecnico

ALLENATORE

Antonio La Padula

DIRETTORE TECNICO

Giuseppe Ingenito

STAFF TECNICO

Michele De Riso

Giovanni Spada

Roberto Cretella

MEDICO SPORTIVO

Domenico Carbone



Genova

TIMONIERE

Alessandro Calder

Martino Cappagli

Luca Carrozzino

Tommaso Cerruti

Riccardo Corsinovi

Giacomo Costa

Lorenzo Gaione

Andrea Licatalosi

Edoardo Marchetti

Michele Maspero

Guglielmo Melegari

Nicolò Pucci

Edoardo Rocchi

Staff Tecnico

ALLENATORI

Giovanni Calabrese

Giulio Basso

Vincenzo Mancuso

DIRETTORE SPORTIVO

Stefano Crovetto



Venezia

TIMONIERE/ALLENATORE

Stefano Morosinato

Gabriele Bastasi

Pietro Cangialosi

Sebastiano Carrettin

Jacopo Colombi

Mattia Colombi

Lorenzo D’Ambrosi

Gustavo Ferrio

Davide Menegazzo

Giovanni Poli

Tommaso Santi

Davide Stefanile

Nicola Zorzetto

Staff Tecnico

ALLENATORI

Massimo Martini

Giuseppe Barichello



DIRETTORE TECNICO

Mauro Serena