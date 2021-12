Apre una nuova erboristeria in via Carducci a Pisa

Mercoledì 8 dicembre apre a Pisa, in via Carducci 69, l’erboristeria Luna Blu. Protagonisti due giovani pisani, Matteo Iudica e Arianna Logli, che hanno deciso di investire e scommettere su questa avventura, con l’idea di creare non tanto e non solo uno spazio di vendita di prodotti e di rimedi della tradizione erboristica, ma uno luogo dedicato al benessere.

Nell’erboristeria Luna Blu, sarà possibile trovare uno spazio di ascolto e di consulenza personalizzata, pensata per accompagnare le persone nella ricerca del proprio percorso di benessere. Ruoteranno intorno all’erboristeria vari professionisti del benessere del corpo e della mente, che andranno da esperti di tecniche corporee e di meditazione, floriterapeuti, fino a professionisti di medicina integrata e di tradizioni mediche orientali.

Matteo Iudica, 29 anni, si è laureato a Pisa in Scienze Erboristiche. Da sempre appassionato del mondo del naturale e del bio, si è specializzato nel campo della cosmesi naturale lavorando anche in negozi del settore. Arianna Logli, 30 anni, dopo essersi laureata in Scienze Erboristiche a Pisa, continua il percorso didattico iscrivendosi a Farmacia, dove al quarto anno decide però di intraprendere la strada verso la Naturopatia. Frequenta la scuola di Medicina Psicosomatica Riza, concludendo il corso di 3 anni. Ha maturato esperienza nel settore erboristico lavorando in un’importante erboristeria di Torino.