Oltre 600mila litri d'acqua dai fontanelli di Peccioli: "Una buona pratica ambientale"

Nel 2020 il fontanello di Peccioli ha erogato circa 370mila litri di acqua ad alta qualità, evitando il consumo di 9,9 tonnellate di plastica per un risparmio stimato di circa 78mila euro. Quello di Fabbrica, invece, ha erogato circa 261mila litri di acqua ad alta qualità, evitando così il consumo di 7 tonnellate di plastica per un risparmio di circa 55mila euro.

"Questi sono i dati estremamente incoraggianti, tenuto conto anche delle limitazioni adottate per contrastare la diffusione dell’emergenza da Covid-19, diffusi da Acque S.p.A. e riferiti, per l’anno 2020, ai fontanelli installati sul nostro territorio, ovvero quello di Peccioli in Piazza San Bartolo e quello di Fabbrica in via del Poggio - sottolineano dall'amministrazione comunale - a tal proposito rinnoviamo l’invito alla popolazione al consumo dell’acqua del fontanello, gratuita e immediatamente buona da bere grazie a un sistema che elimina il cloro presente nell’acqua della rete idrica, assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta, come opportunità di risparmio per le famiglie e come strumento comprovato di 'buona pratica ambientale'”.