Piazza Vettovaglie al setaccio: eroina e cocaina nascoste in una fioriera

Cambiano modalità e sostanze di spaccio a Pisa, ma non l'attenzione della Polizia Municipale. Gli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini insistono nelle operazioni di controllo, osservando come la 'controparte' cerchi di adattarsi alle misure di contrasto. Dopo infatti i blitz negli appartamenti trasformati in centrali di spaccio, pare che chi vende droga ora stia cercando di tornare in strada, in orari anche meno consueti del solito. I riscontri del Nosu ieri hanno portato all'arresto in flagranza di una persona per la quarta volta in meno di un anno.

La copiosa presenza di agenti, in centro, ha fatto desistere dal presidio del territorio gli spacciatori. Gli operatori infatti, passando al setaccio l'intera zona di Piazza Vettovaglie-Sant'Omobono, hanno rinvenuto in una fioriera prospiciente i bagni pubblici di via Cavalca un involucro contenente 28 dosi di eroina e 16 dosi di cocaina. La sostanza è stata sequestrata al termine del servizio di osservazione, che è stato ritenuto 'terminato' quando è stato ritenuto improbabile che i malviventi tornassero sul posto.

Il sequestro è ritenuto essere sintomatico dell'aggressiva attività di spaccio nella zona, con un ritorno sempre più diffuso dell'eroina in centro, finora venduta in zone più periferiche della città.