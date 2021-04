Dà in escandescenza per tre volte nel giorno di Pasqua: interviene la Polizia

Intervento nella serata di Pasqua in zona Porta Fiorentina per la Polizia di Stato. Gli agenti, già nel pomeriggio, si erano recati per due volte in quell'abitazione per un giovane nordafricano che nelle prime due occasioni accettava l'invito dei poliziotti a mantenere la calma, ma al terzo episodio, avvenuto intorno alle 21, è arrivato a minacciare i familiari.

Così i poliziotti hanno chiamato l'ambulanza del 118 con medico a bordo, che ha disposto il trasporto al Pronto soccorso per le escandescenze del giovane. La Volante ha scortato l'ambulanza fino all'ospedale. Gli agenti hanno assistito i sanitari finché non sono riusciti a trattare farmacologicamente il giovane.