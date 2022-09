Perde il controllo e si chiude in camera: la madre ha paura e chiama la Polizia

Una rabbia incontrollata che ha richiesto l'intervento della Polizia. E' successo la mattina di ieri, 12 settembre, in centro storico a Pisa. Intorno alle 7 una signora ha chiamato il numero unico di emergenza 112, lamentando che la figlia 25enne, appena rientrata a casa, aveva dato in escandescenze chiudendosi poi in camera. Lo stato di agitazione sarebbe poi durato, tanto che la madre avrebbe ad un tratto temuto per l'incolumità della giovane. Così è scattato il protocollo d'intervento e sul posto, oltre alla Squadra Volanti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza.

La ragazza, nonostante i ripetuti inviti, si è rifiutata di aprire la porta. I pompieri sono stati quindi costretti a forzare l'ingresso della camera, consentendo così agli operatori di sicurezza di bloccare la 25enne. La giovane infine è stata affidata ai sanitari per le cure del caso.