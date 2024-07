Apre a Ponsacco la prima Escape Room della provincia di Pisa

Sbarca a Ponsacco la prima Escape Room della Valdera, nonché l'unica in provincia di Pisa, grazie all'intuizione dei giovani imprenditori Sharon Marianucci 29 anni e Davide Albarello 36 anni, titolari di 'Delirium Escape Room', inaugurata in via Valdera P 165 alla presenza del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, del sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini e dell'assessore con delega all'Associazionismo Samuele Ferretti.

"L’idea nasce dalla volontà di creare qualcosa per i ragazzi, i giovani, ma anche per gli adulti e i più piccoli in cerca di un'esperienza di puro divertimento, lavorando in squadra per passare una serata in compagnia, risolvendo enigmi e intrighi per riuscire a fuggire dalle stanze", raccontano i titolari Sharon Mannucci e Davide Albarello. "Sono state realizzate 10 stanze e la durata per risolvere l’enigma di ogni stanza è di 45 minuti, per un’esperienza davvero unica e coinvolgente".

I temi scelti per le stanze sono The Mistery Garage, Il Tesoro dei Pirati, Lady Bathory 'la contessa sanguinaria', Magic Express, La Prigione, Il Mistero dell’Agenzia, con casi da risolvere proprio ambientati a Ponsacco, e per i più piccoli una stanza completamente dedicata: La Caccia al Tesoro. E' possibile prenotare anche tramite Whatsapp al 3339456986.

Si dichiara "orgoglioso di avere a Ponsacco l'unica Escape Room della provincia di Pisa" il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, "questo genere di esperienza immersiva e coinvolgente sta riscuotendo sempre più successo e da oggi è disponibile anche sul nostro territorio, grazie all'intuizione di due ragazzi brillanti e appassionati di Escape Room che realizzano il loro sogno".

Formula ai giovani imprenditori "i migliori auguri" il sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini "per l'inaugurazione di una nuova realtà che permette di ampliare l'offerta di attività sul nostro territorio comunale, attraverso un'esperienza innovativa di cui l'intero tessuto commerciale può beneficiare".