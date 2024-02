Esce dal bosco con un coltello di 18 centimetri: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Volterra, nel corso di un più generale servizio di controllo delle zone note per traffici illeciti, hanno sopreso un uomo in possesso di un'arma bianca detenuta illegalmente. Nel dettaglio, i militari hanno perlustrato il territorio boschivo che arriva fino al comune di Guardistallo. E' qui che hanno notato un soggetto uscire dalla vegetazione, in pieno giorno, con un atteggiamento che è sembrato sospetto.

Sono scattate quindi le verifiche di rito e a seguito della perquisizione personale gli operatori hanno trovato nella tasca del giaccone un coltello lungo 18 centimetri, con una lama lunga 8. L'uomo non ha fornito alcuna giustificazione valida per l'arma. Al termine delle attività investigative la persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma per la quale non è richiesta licenza.