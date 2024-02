Esche avvelenate in un giardino: bonificata un'area verde nel quartiere Pratale-Don Bosco

Intervento delle Guardie Zoofile nella mattina di mercoledì 7 febbraio per il ritrovamento di presunte esche avvelenate in un giardino nel quartiere Don Bosco in via Spartaco Carlini. La situazione è stata segnalata alla Polizia Municipale e alle Guardie Zoofile dal padrone di un cane che aveva ingerito la sostanza, e dall'Ufficio Ambiente del Comune di Pisa. Il cane, sottoposto immediatamente a visita veterinaria e cure preventive, sta bene.

Il Comandante provvisorio della Polizia Municipale Tiziana Lensi e il dirigente delle Guardie Zoofile Michele Mennucci, appena informati del fatto, hanno attivato tutte le procedure del caso con delimitazione del luogo di ritrovamento e successiva bonifica e controllo di tutta l'area verde interessata e limitrofa.

"Ringraziamo tutte le persone che attraverso i social hanno divulgato la notizia, al fine di evitare che altri cani potessero ingerire la sostanza, grazie anche all'intervento di una pattuglia della Municipale, intervenuta sul posto a delimitare l'area con nastro ad alta visibilità" è il commento delle Guardie Zoofile.

La professionalità e l'esperienza delle Guardie Zoofile, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno permesso un intervento rapido e risolutivo. "Invitiamo i cittadini che avessero informazioni al riguardo, su persone sospette che hanno gettato la sostanza non ancora identificata, a contattare la Polizia Municipale o le Guardie Zoofile".

Un campione prelevato della sostanza è stato consegnato all'Istituto Zooprofilattico di Pisa per gli accertamenti dovuti, allo scopo di identificare con esattezza la sua natura. Il coordinamento delle attività sul posto è stato affidato alla guardia zoofila Patrizia Simonetti.