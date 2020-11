Ambiente: declassato per Escherichia coli il banco naturale della pesca a Tirrenia

L’ufficio Ambiente del Comune di Pisa informa che il banco naturale della zona di Tirrenia per la pesca di molluschi è stato declassato da classe A a classe B. Pertanto le telline e i molluschi raccolti in quella zona dovranno essere inviati, prima della loro commercializzazione, ad un centro di depurazione ed essere scortate da un documento riportante la dicitura 'Classe B temporanea per superamento dei limiti previsti di E.Coli'.

La misura permarrà fino al ripristino dei valori nei limiti previsti della normativa vigente per le zone di classe A, sempre che non vi siano altri rischi per la salute. La declassificazione dell’ufficio Ambiente avviene a seguito di una comunicazione del Dipartimento di Prevenzione, Area funzionale Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica dell’Usl 5, pervenuta lo scorso 10 ottobre.

La zona declassata è quella in prossimità del 'centro Coni di Tirrenia'. I dettagli con le coordinate precise del provvedimento sono consultabili sul sito del Comune di Pisa, nella sezione Ambiente.