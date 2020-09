Escursione sul Serra finisce in tragedia: muore dopo caduta da 15 metri

Tragedia sul Monte Serra nel primo pomeriggio di oggi, 5 settembre. Secondo le prime informazioni un escursionista di 30 anni è precipitato da 15 metri di altezza mentre si trovava sulla via ferrata a Buti. Erano circa le ore 15. Purtroppo si sono rilevati inutili i soccorsi, per i quali oltre all'automedica era stato attivato l'elisoccorso Pegaso, in una zona impervia lungo la Strada Provinciale 56. Sul posto per il recupero sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina e la squadra speleo alpino fluviale di Pisa, é stato allertato anche il reparto volo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.