Esercitazione nazionale al Centro Usar del Comando dei vigili del fuoco di Pisa

Conclusa al simulatore di crollo del centro di formazione nazionale USAR (Urban Search and Rescue) del Comando di Pisa e all’ex ospedale americano di Calambrone, località del Comune di Pisa, e già sede di esercitazione durante la classificazione INSARAG, l’esercitazione 'Tremora 2022' del team USAR regione Toscana. Nelle simulazioni sono state testate manovre di penetrazione tra macerie, demolizioni controllate per accedere in scenari di intervento, operazioni di messa in sicurezza e ricerca dispersi con il nucleo cinofili.